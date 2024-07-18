帕拉迪諾申請資金 貝賽高中運動場翻新

市議員議員帕拉迪諾日前宣布其選區內2025財政年度兩個全額資助的資本項目，包括翻新貝賽高中的運動場和改建北方大道單車道，總資金超700萬元。圖為貝賽高中運動場。(取自谷歌地圖)

市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)日前宣布其選區內2025財政年度兩個全額資助的資本項目，包括翻新貝賽高中的運動場和改建北方大道單車道，總資金超700萬元。

其中350萬元將用於貝德高中多用途運動場的翻新工程，具體講用於改造運動場、計分板和俱樂部屋。據悉，這片2.69畝的運動場用於田徑、足球 、橄欖球和壘球運動，並設有足夠的體育場座位供比賽使用。

350萬元資金中最大的一筆來自於市長亞當斯 (Eric Adams)辦公室，他於1979年從貝賽德高中畢業。皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)則撥款100萬元，同樣畢業於貝賽高中的市議長歐德思(Adrienne Adams)為運動場的翻新提供了15萬元。

帕拉迪諾則為該項目撥款35萬元，她在聲明中表示，「我為貝賽德高中運動場獲得350萬元進行急需的改善感到自豪」，她也特別提到這是合作的結果，「特別是亞當斯市長的辦公室對這個項目的支持尤為突出，我要個人感謝他把第19選區的學校作為資金優先事項。」

另一個項目則為皇后區第11社區委員會考慮良久的北方大道沿線單車道改建計畫，該道路因安全、實用性和美觀方面的缺失，長期受到詬病。市議長歐德思為該項目的第一階段撥款340萬元，帕拉迪諾則撥款35萬元，該階段將重新設計北方大道從223街到道格拉斯頓公園道之間的部分，並對交叉島公路的相交部分進行升級，因這些部分尤其危險。

帕拉迪諾說，該項目將移除北方大道上不受歡迎的新澤西式護欄(jersey barriers)，並進行全面重新設計，使這一走道對騎手和行人更安全。