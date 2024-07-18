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松柏之家7/27家庭同樂日 有吃也有玩

記者胡聲橋／紐約報導
去年松柏之家舉辦首屆社區家庭同樂日時的情景。(本報檔案照)
去年松柏之家舉辦首屆社區家庭同樂日時的情景。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心近日宣布，將於27日(周六)在班森賀中心舉辦第二屆社區家庭同樂日，活動內容包括資訊攤位、趣味遊戲、現場表演，參與者還可以領取豐富的禮品和獎品。這次社區家庭同樂日是一個讓家人團聚，共享周末的美好日子。

松柏之家行政總監陳偉儀介紹，這次活動將有超過25個不同的公私機構參與，為民眾提供健康、教育、法律和安全等各方面的資訊，幫助社區成員了解更多有用的資源，並有專業人士在現場回答民眾關於生活、醫療和福利等方面的問題。

在活動中，參與者不僅有機會獲取不同資訊，主辦方還為每位參與者提供了飲料和各種小吃，在這次活動中，參與者還可以盡享悠閒娛樂。主辦單位特別設計了適合不同年齡段的各類遊戲，提供互動和歡樂的機會，參加遊戲還有機會贏取豐富的禮物。炎炎夏日，冰淇淋將是對獲勝者的最佳獎勵，兒童將有機會獲得美味的棉花糖。

主辦方還安排了豐富的禮物抽獎，讓社區居民都可以參與其中，也有精彩的現場表演和互動節目，讓全家人在愉快的氛圍中共同度過難忘的時光。

陳偉儀還介紹，在去年的首屆社區家庭同樂日活動中，青少年義工發揮了很大的作用，這也是青少年利用暑期走進社區，既為社區做貢獻，也鍛鍊自己社交和領導能力的一個好機會，她呼籲更多青少年參加今年的活動。

參與這次社區活動的機構包括亞美醫師協會、第一保健、瑪摩利醫院、城市保健、百康仁德，紐約長老會醫院，還有必達白安律師事務所等。活動將於27日(周六)上午11時至下午2時，在位於班森賀15大道6915號的松柏之家社區服務中心舉行。

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