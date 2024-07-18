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紐約客談／市府強力鎮壓反對聲浪 民主何在?

紐約客談

17日一大早，市議員莊文怡被捕的消息廣為流傳，原因是在25大道遊民所抗議現場咬了高層警官；這一切源自於市府和開發商打算在夜深人靜時悄悄開工，這一舉動說明他們罔顧當地華社民眾長期以來的反對聲音，且連坐下來商談的餘地都不肯給，難道這就是所謂的民主嗎？

事實上這不是市府第一次如此偷摸開工，2022年同樣炎熱的夏天，巴斯大道(Bath Ave)2147號的遊民所開發項目也想要偷偷動工，當地的州眾議員寇頓和不少市民以同樣激烈的方式抗議，最後抗議成功；當時的居民代表表示，反對的不是遊民，而是選址，「太靠近住宅區和學校了，如果是選在工業區我們不會反對。」

在此之前，還有另一個位於國王高速路137號遊民所開發項目的存在，儘管最終未能推行，有賴於社區民眾的力量；但此次在25大道遊民所建案上，市府似乎展示出了不肯讓步的氣勢。

不禁令人思考，這幾年來市府和開發商學到的是什麼呢？不是傾聽民意，而是更強勢的鎮壓，在遊民所前已設置了重重隔離柵欄，還加派了防暴警察，可見已準備好對付即將到來的示威者們。

莊文怡辦公室隨後表示，她是因為保護一名同樣在抗議的80歲老婦人時被逮捕。80歲的老太太，一大清早和警方死命對抗，為何？因為這次設在華社的收容所，預計收納150名患有精神疾病、濫用藥物的男性遊民等等，在學校和大批住宅區的附近，設立這樣的遊民所，居心何在？

不是沒有想過合法的方式，當地州市級議員多次致信並傳遞連署簽名呈給市府，望能收回成命，換來的是深夜施工和強力鎮壓；絕望之下，只能用其人之道還治其人之身。

遊民 眾議員

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