警力增加奏功 地鐵犯罪率連六月兩位數下降

亞當斯指地鐵犯罪減少，槍械掃描器將投入使用。(記者劉梓祁／攝影)

自本年開始，紐約市地鐵系統內的意外頻繁發生，性質包括傷人、槍擊或列車撞擊，再度引發對交通安全的大範圍討論，為此州、市府已增加千名巡邏警員；不過市長亞當斯 (Eric Adams)17日表示，地鐵犯罪已明顯減少，且放於站內的槍械掃描器即將投入使用。

亞當斯在曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St)地鐵站 表示，自從2月份增加警力以來，全市範圍的地鐵犯罪率已連續六個月以兩位數的幅度下降；市警數據顯示，6月份交通犯罪同比下降15.3%，為連續第五個月出現兩位數的下降。

根據數據，在7月8日至7月14日的一周內，地鐵內的犯罪事件同比下降44.4%，且過去四周與去年同期相比減少有26.6%，以及年初至今同比下降7.8%；亞當斯表示，犯罪率下降歸功於警力的增加，他還說，除了新冠疫情期間，地鐵系統治安已是「14年內最安全」，且搶劫案數量創歷史新低。

市府表示，如果目前的趨勢繼續，7月將是地鐵系統犯罪率連續第六個月出現兩位數下降，此前，地鐵犯罪率在本年1月快速升高，市警數據顯示其當月同比增加46.1%；為應對此情況，州府已派遣750名國民兵和250名州警，在市警增加1000名警員後聯合執法，隨後市警再增加800名警員打擊逃票現象。

另外，市警還在本年早前引入槍械掃描器，亞當斯表示其將在未來幾天內在地鐵站內部署，雖然他和大都會運輸署(MTA )均未透露具體站名，但市府曾表示其將根據犯罪趨勢研究得出；該款由「Evolv Technology」公司製造的設備，為人工智能支持的攝像頭和金屬探測器結合，可用於發現刀具和槍枝。

MTA表示，Evolv系統已經在地鐵的多個車站進行數十次測試，不過非營利組織「監控科技監督計畫」(STOP)執行主任卡恩(Albert Fox Cahn)表示，此方式不僅會拖延乘客的通勤時間，也無法保證公眾的人身安全。