我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

長島槍擊事件大減 州府投大筆公安預算

記者尤昱程／紐約報導
紐約州長霍楚宣布，長島槍枝暴力和整體犯罪率下降。(美聯社)
紐約州長霍楚宣布，長島槍枝暴力和整體犯罪率下降。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)近期宣布，長島整體犯罪率及槍擊事件大幅下降，得益於州府的槍枝暴力消除計畫；此外她也宣布，今年州府投入了超過5000萬元提升納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk County)的公共安全，創下史上最大筆的州預算投資

在所有參與州府槍枝暴力消除(Gun Involved Violence Elimination)計畫的長島社區中，與去年同期相比，槍擊事件從39起減少到22起，下降44%，全州平均在同一期間下降27%；據納蘇郡和蘇福克郡警局提供的犯罪數據顯示，當地的指標犯罪(index crime)總數下降約15%、暴力犯罪下降4%、財產犯罪下降16%；此外，盜竊案件則下降17%、汽車盜竊案件減少14%。

霍楚表示，州府與地方警察合作，成功將槍枝從街頭掃除，並降低了長島的整體犯罪率；她說，「我將繼續投資在每天努力工作的警員身上，確保他們維護社區安全。」

此外霍楚還宣布，州府今年將投資近5100萬元的資金，提升長島的公共安全，此金額是史上最大一筆的州預算資金，其中納蘇郡警局將獲近150萬元經費、蘇福克郡則將拿到約130萬元；這筆資金還包括一筆2110萬元的一次性資金，分配給39個地方警局，協助他們添購執法設備，能更有效地解決、減少和預防犯罪。

民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)表示，感謝州長對他家鄉警局的支持，「前總統川普被槍擊的事件提醒我們，全面資助執法單位是所有當選官員的首要任務。」

州警政廳長詹姆斯(Steven James)說，長島槍枝暴力和整體犯罪率下降是地方、州府以及聯邦執法機構之間持續合作的直接結果，霍楚提供的龐大資源正在幫助執法機構保障紐約州民眾的安全。

長島 霍楚 投資

上一則

劉錦廣場改造計畫會議：保留忠烈坊

下一則

班克斯反對小班制 ：家長根本不在意

延伸閱讀

建樁速度遠低買車 州府挨批不切實際

建樁速度遠低買車 州府挨批不切實際
熱浪再襲 州府籲勿將孩童、寵物留車內

熱浪再襲 州府籲勿將孩童、寵物留車內
長島村莊停車標誌收罰款 引爭議

長島村莊停車標誌收罰款 引爭議
長島熟食店醃黃瓜夾三明治意外走紅 外州顧客驅車朝聖

長島熟食店醃黃瓜夾三明治意外走紅 外州顧客驅車朝聖

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13
鄭永佳在中華公所召開記者會，望凝聚華社的力量，要求紐約郵報正式的登文道歉。(記者曹馨元 / 攝影)

亂寫華人刺殺川普 華社總動員要求紐約郵報登文道歉

2024-07-16 08:25

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力