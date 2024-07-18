長島槍擊事件大減 州府投大筆公安預算

紐約州長霍楚宣布，長島槍枝暴力和整體犯罪率下降。(美聯社)

州長霍楚 (Kathy Hochul)近期宣布，長島 整體犯罪率及槍擊事件大幅下降，得益於州府的槍枝暴力消除計畫；此外她也宣布，今年州府投入了超過5000萬元提升納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk County)的公共安全，創下史上最大筆的州預算投資 。

在所有參與州府槍枝暴力消除(Gun Involved Violence Elimination)計畫的長島社區中，與去年同期相比，槍擊事件從39起減少到22起，下降44%，全州平均在同一期間下降27%；據納蘇郡和蘇福克郡警局提供的犯罪數據顯示，當地的指標犯罪(index crime)總數下降約15%、暴力犯罪下降4%、財產犯罪下降16%；此外，盜竊案件則下降17%、汽車盜竊案件減少14%。

霍楚表示，州府與地方警察合作，成功將槍枝從街頭掃除，並降低了長島的整體犯罪率；她說，「我將繼續投資在每天努力工作的警員身上，確保他們維護社區安全。」

此外霍楚還宣布，州府今年將投資近5100萬元的資金，提升長島的公共安全，此金額是史上最大一筆的州預算資金，其中納蘇郡警局將獲近150萬元經費、蘇福克郡則將拿到約130萬元；這筆資金還包括一筆2110萬元的一次性資金，分配給39個地方警局，協助他們添購執法設備，能更有效地解決、減少和預防犯罪。

民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)表示，感謝州長對他家鄉警局的支持，「前總統川普被槍擊的事件提醒我們，全面資助執法單位是所有當選官員的首要任務。」

州警政廳長詹姆斯(Steven James)說，長島槍枝暴力和整體犯罪率下降是地方、州府以及聯邦執法機構之間持續合作的直接結果，霍楚提供的龐大資源正在幫助執法機構保障紐約州民眾的安全。