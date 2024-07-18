上千網約車司機 抗議公司限制平台登錄

17日下午，上千名網約車司機在市政廳前集會。(記者范航瑜／攝影)

紐約市上千名網約車 司機17日在市政廳前集會，一路遊行走到曼哈頓下城的優步(Uber)總部前示威，控訴網約車公司為自身利益限制司機登錄網約車平台，威脅若不恢復正常運行，將直接罷工；此次示威為全國同類活動中規模最大的一次。

17日上千名司機聚集在市政廳的西側一帶，幾乎占滿了整條人行道，導致警察不得不拉起柵欄，留出小部分通道供行人通行；集會上，主持者高喊著「我們需要就業 ，扶養小孩」，群眾也應聲喊道，「沒有司機就沒有Uber。」

2023年3月，出租車 和豪華轎車委員會(TLC)調整了Uber和Lyft在計算每次行程的司機收入時必須使用的薪酬公式；根據規定，網約車平台應當為司機補貼等待載客的空車時間，而這一補貼的計算公式由所有平台的年平均載客率(Utilization Rate)決定，也就是說，空車時間愈少則載客率愈高，載客率高的話給予的補貼才會少。

但自今年6月起，Uber開始在司機工作期間將其排除在應用程序之外，避免支付司機在工作期間內的全部報酬；此前外賣郎也反映過同個問題，在外賣郎最低薪酬法案通過後，不少外賣郎表示應用程式頻發故障，無法登入外賣平台，故障時間短則持續數小時，長則數天。

若無法登錄應用程序，司機便不能接收新訂單和賺取收入，且持續的時間不定，有些甚至長達八小時；此前就有華人司機表示，在被限制登錄後，收入降低了至少三成。

華裔倪先生表示，已快兩個月無法登陸平台，斷掉了重要收入來源，「這明顯不是系統問題，而是公司故意為之」；他指出，為了節省開支，Uber通過這種方式不讓司機工作，以保護其利潤，此舉是Uber不滿新規通過，進而報復司機。