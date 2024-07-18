劉錦廣場改造計畫會議：保留忠烈坊

「通達華埠」改造計畫涉及翻修劉錦廣場和開放柏路等重要議題。(記者范航瑜╱攝影)

市府17日舉行媒體圓桌會議，討論涉及翻修華埠 劉錦廣場(Kimlau Square)和開放柏路(Park Row)等重要議題的「通達華埠」(Chinatown Connections)改造計畫；市府公共區域長劉雅婷、市經濟發展機構(EDC)的政府與社區關係部副總裁李金枝(Gigi Li)主持了會議。

劉錦廣場的翻新計畫將包括多個部分，涵蓋擴大廣場面積、縮短行人過街距離以及新建一個歡迎牌樓，作為廣場的入口；此外，長期關閉的柏路也將翻修美化、重新開放，打通劉錦廣場至布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)之間的通道，為華埠帶來更多遊客。

劉雅婷表示，市府承諾將保留華裔軍人忠烈坊，但由於牌坊現已出現明顯裂痕，也需要修復，目前正在與美國退伍軍人會協調此事；與此同時，林則徐雕像也將修復，位置將有所變動，但朝向的方位仍然會朝東或偏東。

重建計畫的一部分還包括把包厘街(Bowery)的街道改直，作為華埠主要通道之一，改造包厘街的方向能夠改善交通，但也將涉及大量重建，難免會對道路兩邊的小商家造成影響；市府也表示已意識到修建或改造主要道路會給華埠造成的影響，並表示在設計時會與社區保持聯絡，傾聽民眾意見並積極協調，尤其會留出運貨和卸貨通道、盡可能減少影響，並力求在短時間內完工。

柏路開放問題也一直是爭議焦點，支持的華人居民認為，柏路改造後，車輛進出曼哈頓 華埠會更便捷，方便居民的工作和生活；反對者則認為，柏路通車後會使該十字路口本就嚴重的交通堵塞進一步惡化，同時為社區增添不安定因素。