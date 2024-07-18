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班克斯反對小班制 ：家長根本不在意

記者曹馨元╱紐約報導

紐約郵報報導，紐約市教育局總監班克斯(David Banks)於16日在反對州政府為達到小班制要求而耗資十多億元時聲稱，家長並不在乎教室是否過於擁擠。

小班制法案由州長霍楚(Kathy Hochul)在2022年推行，由於耗資巨大而引起不少紛爭。班克斯表示，為了符合小班制的規定，市獨立預算辦公室(IBO)估計全市最終可能需要新聘請1萬至1萬2000名教師，每年花費14億至19億元，「對於財政的影響是真實存在的。」

班克斯說，他理解支持小班制背後的理由，學術研究確實表明小班教學是一件好事。但他也同時表示，按照州政府的要求，曼哈頓著名的史岱文森中學(Stuyvesant High School)可謂是「人滿為患」，但這所中學中每個人的成績都非常好，教育質量並未收到影響。班克斯更分享到，他也在擁擠的教學環境中長大，但教育的結果也還是非常好。

皇后區州參議員劉醇逸是堅定的小班制支持者，在此前接受採訪時，他多次表示小班制是保證紮實的基礎教育的基本保障。而由前任美國財政部經濟政策助理部長克魯格(Alan Krueger)主導的研究也表明，小班教學通常能讓學生學到更多知識、獲得更好的成績，而其中低收入的少數族裔家庭獲益最多。

家有三名孩子的華人家長陳女士表示，她其實是在意孩子們課堂中人數多少的。「他們學校如果學生數量增加就會增開班機、增加師資，教師不夠學校還會擴建，這樣比較合理」。陳女士也表示，以小學來說，她能接受班級人數不超過25人。而此前，以華人家長為首的教育倡導組織「PLACE NYC」發起連署簽名活動，致信紐約州長與州立法機構，要求調整「小班制法案適用範圍排除資優班、特殊高中等優質教育機構，此建議在華人家長中反響熱烈。

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