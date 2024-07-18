張曉寧殺人案 9月或選定陪審團開庭

被告張曉寧。圖為此前出庭照片。(記者高雲兒╱攝影)

華裔 律師李進進命案於17日在皇后區 高等法院開庭，因為被告張曉寧堅持不認罪，法官侯頓(Kenneth Holder)指示雙方律師交換證據，確保9月的庭審如期進行。

此前，張曉寧拒絕接受檢方提出的23年刑期建議，並以精神疾病作為辯護的理由；6月庭審時，法官對辯方提出的精神問題辯護策略表示質疑，雖然辯方已進行精神鑑定，但檢方要求由其指定的醫生再次評估張曉寧的精神狀況，導致原定於7月的庭審推遲至少一個半月。

在此次庭審中，檢方表示精神鑑定報告將在兩周內完成並提交給辯方；此外，檢方將提供張曉寧與心理醫師的對話錄音、以及她留給警方的手機及電腦資料，辯方也被要求提交其精神鑑定醫生的筆記和紀錄，以促進信息的完全互通。

侯頓強調，目的是在8月13日前確保雙方取得所需的文件和報告，以便案件能在9月4日開庭審理；他強調，這將是9月法庭恢復後首先審理的案件，法官還提醒各方在指定日期前提交任何審前申請，以便法庭能夠有效準備並考慮相關決定。

此外，他確認了團隊正在進行最後的準備工作，以確保審判前所有準備工作已就緒，他補充說，所有準備工作完成後，將在9月4日開始選擇陪審團，進行審判；在過去的大半年，張曉寧提出17年徒刑被法官拒絕，法官說20年還有待商量，再加上如果行為良好，可能提前出獄，和17年也沒有太大差別，對此張曉寧卻表示拒絕。