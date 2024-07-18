州長叫停堵車費 面臨法律挑戰
州長霍楚(Kathy Hochul)臨時叫停曼哈頓堵車費計畫的決策即將面臨堵車費支持者的法律挑戰，市主計長蘭德(Brad Lander)目前已開始組建法律團隊，計畫近期內發起訴訟，旨在恢復堵車費的徵收；此外，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、運輸工人工會(TWU)也因減少公車運營班次而起訴大都會運輸署(MTA)，也將矛頭指向了霍楚對堵車費的叫停。
曼哈頓堵車費原計畫從6月30日開始徵收，引發了紐約市外圍郊區和新澤西州居民的強烈反對；霍楚則在6月初以「傾聽民意」的理由，暫停了這項由她的前任州府推出的政策。
蘭德的團隊認為霍楚的決定是違法的，作為團隊顧問的哥倫比亞大學教授傑拉德(Michael Gerrard)表示，堵車費是應州議會通過的立法要求而實施的，該法案並未授權州長叫停堵車費項目的推進；法律團隊還提出指控，稱暫停堵車費違反「氣候領導與社區保護法」(Climate Leadership and Community Protection Act，CLCPA)和「綠色修正案」(Green Amendment)，影響了減少碳排放目標的實現。
此外，該團隊還計畫組織身障乘客發起訴訟，稱MTA如收不到堵車費資金，將會拖延數十個地鐵站的無障礙改造計畫。
運輸工人工會的起訴雖將MTA定為被告，但實際的矛頭也是堵車費徵收的暫停；訴狀稱，MTA在最近的高溫天氣下減少了曼哈頓、布朗士和布碌崙(布魯克林)5%至10%的公車班次，違反了紐約州的「公共管理法」，根據該法的要求，如果MTA削減非緊急公車服務，必須提前30天通知市府和市議會。
工會方面稱，公車班次的減少導致相關員工所能獲得的收入減少，TWU代表律師施瓦茨(Arthur Schwartz)表示，MTA為了節省開支而給公車減班，根本原因還是原定的堵車費收入無法到手。
目前，堵車費計畫已得到聯邦的批准，但共和黨總統候選人川普曾經表示，堵車費是「紐約市的災難」，如果他當選，將會終止該項目。
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