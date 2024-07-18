州長叫停堵車費 面臨法律挑戰

州長霍楚叫停曼哈頓堵車費計畫的決策，即將面臨法律挑戰。圖為已安裝好的收費裝置。(記者許君達╱攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)臨時叫停曼哈頓堵車費 計畫的決策即將面臨堵車費支持者的法律挑戰，市主計長蘭德(Brad Lander)目前已開始組建法律團隊，計畫近期內發起訴訟，旨在恢復堵車費的徵收；此外，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、運輸工人工會(TWU)也因減少公車運營班次而起訴大都會運輸署(MTA )，也將矛頭指向了霍楚對堵車費的叫停。

曼哈頓堵車費原計畫從6月30日開始徵收，引發了紐約市外圍郊區和新澤西州居民的強烈反對；霍楚則在6月初以「傾聽民意」的理由，暫停了這項由她的前任州府推出的政策。

蘭德的團隊認為霍楚的決定是違法的，作為團隊顧問的哥倫比亞大學教授傑拉德(Michael Gerrard)表示，堵車費是應州議會通過的立法要求而實施的，該法案並未授權州長叫停堵車費項目的推進；法律團隊還提出指控，稱暫停堵車費違反「氣候領導與社區保護法」(Climate Leadership and Community Protection Act，CLCPA)和「綠色修正案」(Green Amendment)，影響了減少碳排放目標的實現。

此外，該團隊還計畫組織身障乘客發起訴訟，稱MTA如收不到堵車費資金，將會拖延數十個地鐵站的無障礙改造計畫。

運輸工人工會的起訴雖將MTA定為被告，但實際的矛頭也是堵車費徵收的暫停；訴狀稱，MTA在最近的高溫天氣下減少了曼哈頓、布朗士和布碌崙(布魯克林)5%至10%的公車班次，違反了紐約州的「公共管理法」，根據該法的要求，如果MTA削減非緊急公車服務，必須提前30天通知市府和市議會。

工會方面稱，公車班次的減少導致相關員工所能獲得的收入減少，TWU代表律師施瓦茨(Arthur Schwartz)表示，MTA為了節省開支而給公車減班，根本原因還是原定的堵車費收入無法到手。

目前，堵車費計畫已得到聯邦的批准，但共和黨總統候選人川普曾經表示，堵車費是「紐約市的災難」，如果他當選，將會終止該項目。