我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

州長叫停堵車費 面臨法律挑戰

記者許君達╱紐約報導
州長霍楚叫停曼哈頓堵車費計畫的決策，即將面臨法律挑戰。圖為已安裝好的收費裝置。(記者許君達╱攝影)
州長霍楚叫停曼哈頓堵車費計畫的決策，即將面臨法律挑戰。圖為已安裝好的收費裝置。(記者許君達╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)臨時叫停曼哈頓堵車費計畫的決策即將面臨堵車費支持者的法律挑戰，市主計長蘭德(Brad Lander)目前已開始組建法律團隊，計畫近期內發起訴訟，旨在恢復堵車費的徵收；此外，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、運輸工人工會(TWU)也因減少公車運營班次而起訴大都會運輸署(MTA)，也將矛頭指向了霍楚對堵車費的叫停。

曼哈頓堵車費原計畫從6月30日開始徵收，引發了紐約市外圍郊區和新澤西州居民的強烈反對；霍楚則在6月初以「傾聽民意」的理由，暫停了這項由她的前任州府推出的政策。

蘭德的團隊認為霍楚的決定是違法的，作為團隊顧問的哥倫比亞大學教授傑拉德(Michael Gerrard)表示，堵車費是應州議會通過的立法要求而實施的，該法案並未授權州長叫停堵車費項目的推進；法律團隊還提出指控，稱暫停堵車費違反「氣候領導與社區保護法」(Climate Leadership and Community Protection Act，CLCPA)和「綠色修正案」(Green Amendment)，影響了減少碳排放目標的實現。

此外，該團隊還計畫組織身障乘客發起訴訟，稱MTA如收不到堵車費資金，將會拖延數十個地鐵站的無障礙改造計畫。

運輸工人工會的起訴雖將MTA定為被告，但實際的矛頭也是堵車費徵收的暫停；訴狀稱，MTA在最近的高溫天氣下減少了曼哈頓、布朗士和布碌崙(布魯克林)5%至10%的公車班次，違反了紐約州的「公共管理法」，根據該法的要求，如果MTA削減非緊急公車服務，必須提前30天通知市府和市議會。

工會方面稱，公車班次的減少導致相關員工所能獲得的收入減少，TWU代表律師施瓦茨(Arthur Schwartz)表示，MTA為了節省開支而給公車減班，根本原因還是原定的堵車費收入無法到手。

目前，堵車費計畫已得到聯邦的批准，但共和黨總統候選人川普曾經表示，堵車費是「紐約市的災難」，如果他當選，將會終止該項目。

堵車費 MTA 霍楚

上一則

上千網約車司機 抗議公司限制平台登錄

下一則

經文處長李志強談新職：聚焦四大任務

延伸閱讀

德國2歲「小畢卡索」 作品喊價逾14萬

德國2歲「小畢卡索」 作品喊價逾14萬
施壓州府 民代籲降價恢復堵車費

施壓州府 民代籲降價恢復堵車費
都怪堵車費被叫停？ 紐約地鐵延誤率上升

都怪堵車費被叫停？ 紐約地鐵延誤率上升
紐約堵車費停收 MTA165億交通升級計畫也喊停

紐約堵車費停收 MTA165億交通升級計畫也喊停

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13
鄭永佳在中華公所召開記者會，望凝聚華社的力量，要求紐約郵報正式的登文道歉。(記者曹馨元 / 攝影)

亂寫華人刺殺川普 華社總動員要求紐約郵報登文道歉

2024-07-16 08:25

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力