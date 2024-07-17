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退休與遺產規畫講座 律師傳授理財觀念

記者尤昱程／紐約報導
講座吸引許多社區銀髮族到場參加。(記者尤昱程/攝影)
講座吸引許多社區銀髮族到場參加。(記者尤昱程/攝影)

法拉盛獅子會(Flushing Lions Club)8468分會與美東文化大學校友會日前在僑教中心聯合舉辦「退休規畫與資產傳承」公益講座，邀請紐約州執業律師楊媛婷為民眾講解人壽保險與遺囑和信託等專業知識，吸引許多社區民眾，期盼為自己的退休人生鋪好更順暢的道路。

法拉盛獅子會8468分會會長吳黃景表示，在華人社區裡，擁有完善退休計畫的人相當少，大多數華人的資產傳承方式非常簡單，即人死了就把資產留給孩子，問題也留給孩子，「這樣草率的處理，會浪費我們在美國三、四十年的努力成果。」

吳黃景說，華人移民來美初期通常只顧著賺錢、儲蓄，但是忽略了要做一個退休計畫。若能及早建立一個退休計畫，既依靠自己，又有政府補助，這樣就可以取得雙向的收入。

該講座主講人楊媛婷表示，遺產規畫最重要的資訊是要普及信託和遺囑的知識，她說，很多人認為寫個遺囑就夠了，但其實信託才是真正能夠做到公平分配的工具，它的好處是可以根據你的意願來分配財產，同時避免了很多法院的程序。

畢業於台灣文化大學的楊媛婷，擁有超過13年的律師經驗，她說，最常見的遺產規畫問題為老年人要求幫忙將房產轉移給孩子，然而這樣做可能帶來很多問題，例如，孩子可能會面臨離婚，妻子有權分配這部分財產，而不是歸還父母。

楊媛婷表示，為了避免這些問題，信託是一個完全不公開的選擇，而且不需要等待法院的批准，避免財產凍結，這樣你的孩子可以立即處理你的財產。她也提醒民眾，如果想要從零開始規畫自己的遺產，可以試著了解自己財產情況開始。

楊媛婷說，「建議第一步是自己整理好自己的財產，寫下有哪些財產、在哪個帳戶、有哪些股票和房子，還有受益人是誰。然後，想好在發生意外時，誰可以協助處理這些財產。當你有了這個清單後，再找律師協助把這些文件制度化。」

退休 華人 法拉盛

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