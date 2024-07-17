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「我們的共和國」紐約放映 體現中國青年的迷惘與希望

記者曹馨元 / 紐約報導
「我們的共和國」聚焦當代中國青年，體現了他們的迷惘與希冀。(圖片由Metrograph提供)
「我們的共和國」聚焦當代中國青年，體現了他們的迷惘與希冀。(圖片由Metrograph提供)

曾在柏林電影節(Berlinale)、釜山電影節(BIFF)與MoMA紀錄片雙周入圍的紀錄片「我們的共和國」(Republic 2023) 在曼哈頓華埠附近的獨立影院Metrograph舉行了美國首映。導演晉江(Jin Jiang，音譯)以極私人的視角與鏡頭紀錄了生活在北京的中國嬉皮年輕人，他們的迷惘與希望。

本片聚焦於生活在北京的年輕人李爾洋(Li Eryang，音譯)，他在自己逼仄的僅有六平方米大小的房間接納所有志同道合的朋友，他們有些是離家出走的年輕人，有些是街頭藝術家，而他們聚在一起大談政治理念、哲學、生活。這個狹小的空間集落腳地、大本營和實驗於一體，為李爾洋和他的「宇宙兄弟」一同創造了一個自由的空間。他們叫這個小房間「共和國」。

這群在外人眼裡與主流格格不入的年輕人在這狹小的共和國裡談論他們的政治理想。李爾洋在研究大麻種植的同時也研讀習近平的治國理念，談論搖滾與電子音樂的同時也談論佛法，他認為自己就是革命的一部分。

許多中國如今的年輕人正在經歷與傳統觀念背道而馳的生活方式。華盛頓郵報的一篇報導表示，中國有越來越多年輕人選擇與父母「斷親」，不再與父母一起慶祝春節這一應該舉家團圓的節日。大部分年輕人斷親是因為厭倦了過時的封建節日傳統和壓抑的家庭禮教。而正是因為中國過去幾十年中飛快的經濟發展與驚人的城市化進程造成了這巨大的代溝。

晉江紀錄的年輕人也是這樣所謂叛逆的年輕人中更特立獨行的一批。柏林電影節評論這部紀錄片道，「這部紀錄片將年輕人的激進出走表現的活靈活現：在北京的中心，中國的年輕人在休息、擁抱著他們的自由」。

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