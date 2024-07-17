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第二屆環球華語歌唱賽紐約區8月17選拔 5至75歲可報名

記者范航瑜／紐約報導
第二屆環球華語歌唱比賽美國大紐約地區選拔賽將於8月17日(周六)在紐約國家歌劇中心舉行，圖為組委會和評委會代表嘉賓合影。(記者范航瑜／攝影)
第二屆環球華語歌唱比賽美國大紐約地區選拔賽將於8月17日(周六)在紐約國家歌劇中心舉行，圖為組委會和評委會代表嘉賓合影。(記者范航瑜／攝影)

第二屆環球華語歌唱比賽美國大紐約地區選拔賽將於8月17日(周六)在紐約國家歌劇中心(OPERA America)舉行。本次比賽由國際藝術家音樂與舞蹈協會、美中文化藝術交流中心主辦，紐約歌劇學會協辦，多倫多音樂學院和美國新州中國日承辦。

第二屆環球華語歌唱比賽比賽項目包括中國近代藝術歌曲、中國歌劇、中國民歌、現代創作歌曲、流行歌曲、兒童歌曲和合唱組，在全球範圍內設有多個賽區，包括中國賽區、大紐約-美國賽區、多倫多-加拿大賽區、東京-日本賽區、羅馬-義大利賽區和紐西蘭賽區。總決賽將於中國十一黃金周在香港亞洲電視台舉行。

組委會主席呂彬。(記者范航瑜／攝影)
組委會主席呂彬。(記者范航瑜／攝影)

本次比賽的主辦方美中文化藝術交流中心主席呂彬表示：「作為比賽組委會主席，看到眾多熱愛音樂、熱愛中國歌曲的朋友和贊助商大力支持，我深感鼓舞和感謝。組委會將全力以赴，並投入贊助經費，打造一場大紐約地區史無前例的大型專業和『全方位』中國聲樂作品演唱比賽。」

組委會主席葉曲凌。(記者范航瑜／攝影)
組委會主席葉曲凌。(記者范航瑜／攝影)

比賽評委會主席、國際藝術家音樂與舞蹈協會主席葉曲淩表示：「華人多年來在國際舞台上學習義大利語和詠嘆調，但中文博大精深，為什麼我們不弘揚中華音樂，讓其他族裔學習中文，唱中文歌？」他與中國著名女高音歌唱家、教育家郭淑珍討論此事，並得到了郭淑珍的大力支持，隨即開始籌備比賽。

副主席劉玉梅表示，本次比賽的宗旨是「弘揚中華文化，唱響華夏之聲」。去年比賽大獲成功，今年將擴大規模，吸引更多人參與。

第二屆環球華語歌唱比賽大紐約地區選拔賽組委會成員包括主席呂彬、顧問林潔輝、主席助理平惠子。評委會成員包括主席葉曲淩、副主席呂彬、劉玉梅，以及評委愛新覺羅·恆㦤。

比賽參賽報名年齡為5至75歲，報名費為每人每個項目100元，報名截止日期為8月16日(周五)。參賽者需連同本人身分證明文件影印本和護照格式照片電郵至：[email protected]。更多詳情可致電(732) 829-2732。

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