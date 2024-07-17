誤報華人刺殺川普 紐約郵報網文致歉 華社反饋不一

華埠社區日前發起居民聯署，抗議「紐約郵報」的錯誤報導並要求其公開道歉。(記者許君達／攝影)

「紐約郵報」(New York Post)在7月13日的報導中誤稱試圖刺殺川普的嫌犯是「華人 」，引發紐約華社強烈反應。該報15日下午在其網站上的一篇文章中對此失誤表達了歉意。對於致歉信息，紐約華社反饋不一。多數民代對郵報的道歉表示滿意，但仍有社區人士認為應當登報刊文致歉，繼續呼籲民眾進行連署施壓。

16日的道歉信息位於「紐約郵報」官方網站中「觀點」(Opinion)欄目下的一篇文章中，該文的主題是對川普遇刺事件進行讀者來信的匯總，其中包括現任「百人會」主席的前美國駐華大使駱家輝對於錯誤報導的關切信函。「紐約郵報」編輯部對此回應稱，錯誤報導是由於該報的獲得的消息來源不準確，並強調其「快速進行了更正」，並「為這個錯誤真誠道歉」。這個致歉信息得到了多名華裔或亞裔 民代的肯定。15日在紐約中華公所召開記者會要求「紐約郵報」公開道歉的州眾議員鄭永佳表示，該報對於錯誤報導的修正較為迅速，且在華人社區公開發聲後也表達了歉意，令他比較滿意。他還計畫向「郵報」致信表達謝意。

代表布碌崙(布魯克林)華社的州參議員曲怡文和代表曼哈頓華埠 的韓裔州眾議員李荣恩(Grace Lee)也均表示樂見「郵報」撤回錯誤報導並表達歉意。李荣恩表示，這種危險的錯誤信息助長了對亞裔美國人的仇恨，「郵報」撤回錯誤報導是一次社區大力發聲所獲得的勝利。曲怡文表示，面對錯誤信息的傷害，亞裔社區能、且會精誠合作，共同發聲維權。

州參議員劉醇逸也認為紐約郵報的道歉可以接受，表示這彰顯出華裔社區的影響力；他說，紐約郵報做出這樣的道歉是史無前例的。市議員莊文怡則表示，道歉可以接受，但她強調這種錯誤從一開始就不該出現，尤其是在這樣一個敏感的時候；而且即便假設兇手真的是亞裔，也沒有直接寫成是華人的道理。截至發稿，市議員黃敏儀尚未回應。

不過，代表華埠的市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室則回應稱，「紐約郵報」所發表的只能算是一則更正信息，難以將其視為正式且真誠的道歉。馬泰15日以公職身分向該報發函稱，錯誤報導會為已經飽受仇恨犯罪之苦的社區帶來更加可怕且危險的後果，雖然「郵報」已經更正了錯誤，但它仍欠那些因此報導而備受傷害的社區一個道歉。馬泰16日受訪時表示，他尚未得到「紐約郵報」的回覆。

在社區層面，不滿意該道歉信息的聲音更強。紐約東華協會主席于金山表示，「紐約郵報」應該就此發表一篇正式文章，除了表達道歉外，還要解釋一下「不準確的消息來源」到底是從哪來，並說明該報未來如何確保信息的準確性。他強調，當前美國政治氛圍陷入極端化，任何風吹草動都可能「星火燎原」，使華人社區遭受池魚之殃。而這種直接將「華人」架在火上烤的錯誤報導更可能導致華社受到實質性的傷害。

于金山介紹，事件在華埠社區內發酵後，東華協會已收到近20封居民來信，表達對於錯誤報導可能導致社區遭受傷害的關切與不滿。工作人員已將這些來信轉寄到「紐約郵報」的編輯部。此外，東華協會還在召集華人民眾簽署聯名信以向「紐約郵報」表達抗議，要求「郵報」和當事記者Joe Marino公開道歉。截至16日晚間，已有約550人簽名。