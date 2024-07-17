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莊文怡獲40萬經費 清理8大道86街

記者胡聲橋／紐約報導
市議員莊文怡為ACE爭取到超過21萬元，用於清掃8大道和86街。(莊文怡辦公室提供)
市議員莊文怡為ACE爭取到超過21萬元，用於清掃8大道和86街。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡16日表示，她從市府預算中爭取到了近40萬元清理8大道和86街的經費。她希望這筆經費能使8大道和86街變得更清潔，也希望這兩個地方的商販和居民能予以合作，共同創造整潔的環境。

這40萬元清理的經費分兩部分，其中的21萬500元撥給非營利機構「社區就業計畫聯合會」(the Association of Community Employment Program，簡稱ACE)。這個組織將派出人和車，每周七天到8大道，每周五天到86街商業區清理垃圾。因為8大道和86街的店鋪前經常汙水橫流，這個機構還將負責用高壓水槍沖刷街道。莊文怡強調，這個組織將雇傭華人，共同完成這個項目的工作。

第二部分資金是為市清潔局申請到的18萬元額外資金，這筆錢將專門用於收8大道的垃圾。目前清潔局每周六天，每天兩次到8大道收垃圾。有了這18萬元經費後，清潔局將把每天收兩次垃圾改為每天收三次垃圾。

莊文怡表示，雖然清掃街道原本是每個商家分內的事情，但她還是從市政府申請到了一些資金來幫助大家，以免大家收罰單。她也希望社區能積極配合，共同提高目前8大道和86街商業區的環境質量。

8大道垃圾的來源很多，莊文怡認為主要來自四個方面，包括居民和商家隨意亂扔垃圾；非法攤販亂扔垃圾；8大道人口急速增加，生活垃圾也隨著增加；8大道獲得的社會資源不夠。要根除8大道的髒亂問題就要從這些方面全方位下手，此外，8大道的髒亂問題還是一個歷史遺留問題，她希望華人社區共同努力，盡力守護自己的家園。

莊文怡還提到，很多商業區都是商改區(BID)可以由商改區來負責掃街，而8大道和86街卻沒有這方面的資源，現在終於有相關資源進入8大道，她希望今後事情能朝著更好的方向發展。

8大道 商改區 華人

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