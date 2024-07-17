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台紡織業來美拓市 創新產品吸睛

記者范航瑜／紐約報導
本次參展商之一的富豐(LushWorld)則是一家專注於功能性紡織的台灣企業。(記者范航瑜／攝影)
本次參展商之一的富豐(LushWorld)則是一家專注於功能性紡織的台灣企業。(記者范航瑜／攝影)

中華民國經濟部國際貿易署的輔助下，台灣毛衣編織公會、針織公會、絲綢印染整理公會、織布公會、絲織公會等協會率領28家台灣紡織業者，於日前在曼哈頓賈維茨中心(Jacob K. Javits Center)參加「紐約功能性紡織品展」(Functional Fabric Fair New York，FFF NY)，拓展美國及國際市場商機。中華民國紡織業拓展會(紡拓會)亦率13家廠商於16日至18日在同展館參加「紐約成衣布料及輔料展覽會」(Texworld New York City)。

此次台灣參展業者的產品範圍涵蓋針織布料、面料、染整等，其中不乏台灣紡織業者研發的創新產品。紡拓會展覽及行銷科科長呂書綺指出，台灣目前的強項領域是功能性產品，例如防水布料、高彈性材料、輕薄材料和戶外運動服飾。此外，台灣紡織業的另一著力點是環保材料的開發，從最早的回收寶特瓶纖維發展到現在的回收成衣和布料再製成纖維，形成閉環循環的紡織品開發，這是台灣目前著力發展的方向。

參展商遠炬(ProHero)在一眾紡織品中尤為亮眼。遠炬是一家眼鏡及滑雪鏡等產品製造商，乍聽起來可能與紡織並無關係，但遠炬銷售經理李函襄介紹，遠炬使用紗、漁網以及玉米澱粉等生物材料製造眼鏡。「我們希望通過環保回收的方式，與紡織業建立連結。在生產服飾的同時，這些材料也能製作眼鏡，」李函襄說。

本次參展商之一的富豐(LushWorld)則是一家專注於功能性紡織的台灣企業。幾乎從該展會的首年開始，富豐就一直參展，距今已近20年。富豐負責人鄭禾豐認為，台灣紡織業目前面臨最大的挑戰是生產成本增加和市場環境不佳，很多企業都選擇將工廠轉移到海外。鄭禾豐表示，科技轉型和功能性產品是紡織業的必經之路。

呂書綺同樣表示認為，全球範圍內的價格競爭和傾銷，使得台灣企業需要依靠科技轉型來應對挑戰。「台灣需要開發更多差異化的環保產品，並提升透明性和可追蹤能力，才能強化台灣在全球紡織市場上的競爭優勢。」

參展商遠炬(ProHero)在一眾紡織品中尤為亮眼。(記者范航瑜／攝影)
參展商遠炬(ProHero)在一眾紡織品中尤為亮眼。(記者范航瑜／攝影)
幾乎從該展會的首年開始，富豐就一直在參會，距今已近20年。(記者范航瑜／攝影)
幾乎從該展會的首年開始，富豐就一直在參會，距今已近20年。(記者范航瑜／攝影)
此次台灣參展業者的產品範圍涵蓋針織布料、面料、染整等，其中不乏台灣紡織業者研發的...
此次台灣參展業者的產品範圍涵蓋針織布料、面料、染整等，其中不乏台灣紡織業者研發的創新產品。圖為台灣企業製作的刺繡。(記者范航瑜／攝影)

中華民國 曼哈頓

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