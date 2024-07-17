班森賀華男打乒乓心臟驟停 幸球友華醫緊急救回

華男打乒乓球心臟驟停，球友和急救人員進行搶救的場景。(朱子超提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀近日發生一起華人 乒乓球愛好者打球時心臟驟停，突然摔倒在地的事件，同為球友的華人醫生在球館內第一時間進行搶救，急救人員趕到後，通過電擊，終於將這位球友從死亡的邊緣拉了回來。

謝媛麗是在布碌崙86街行醫的內科醫生，也是一名乒乓球愛好者。14日(周日)下午，她和往常一樣，和球友一起到自己診所旁的富勤康樂中心打乒乓球。正當謝媛麗打球打得高興，突然聽到鄰桌發出了很大的一聲悶響。她扭頭一看，發現鄰桌打球的一名中年男子突然倒地不起，還渾身抽搐。

醫生的天職使她不假思索，立即趕到病人身邊去查看情況。謝醫生說，當時這位五十歲左右，名叫Mac的中年華男已經不省人事，摸不到頸動脈，只有不規則的呼吸。在病發不到一分鐘時間內，謝醫生已經給Mac做起了心肺復甦。謝醫生說，她當時發現病人心臟驟停，不知道能不能搶救過來，所以心裡非常緊張，另外，做胸部按壓需要力氣，所以後來另一名球友接替她做心肺復甦。

在Mac病發大約五到十分鐘，球友打911招來的急救人員終於趕到了現場。急救人員在現場給Mac做電擊，兩次電擊後，Mac終於恢復了心跳，明顯甦醒過來。謝醫生說，最讓她高興的是，病人還能認出周圍的球友，這說明病人的大腦沒有受到損傷。

朱子超畢業於中山醫科大學，又是美東台山杯體育協會主席，他多年來一直在社區組織乒乓球賽。朱子超介紹說，病人心臟驟停後，在四、五分鐘內做心肺復甦，讓大腦保持血液供應至關重要。否則，即使救過來，也會造成大腦嚴重受損或腦死亡。朱子超說，在心臟驟停的病人中，有70%的病人會死去，20%的病人腦死亡，只有10%的人能救活，阿雄就是那幸運的10%。朱子超說自己親眼看到或聽周圍的人說起過五起心臟驟停的病例，分別發生在乒乓球、羽毛球和排球比賽中，只有在這一起病例中，病人從鬼門關被拉了回來。朱子超說，謝醫生及時的搶救發揮了關鍵作用。

到15日，Mac恢復情況良好，已經能自己發微信 了。他在微信裡說自己已回復到穩定狀態，他感謝謝醫生和其他人的及時救助。