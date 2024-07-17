我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

班森賀華男打乒乓心臟驟停 幸球友華醫緊急救回

記者胡聲橋／紐約報導
華男打乒乓球心臟驟停，球友和急救人員進行搶救的場景。(朱子超提供)
華男打乒乓球心臟驟停，球友和急救人員進行搶救的場景。(朱子超提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀近日發生一起華人乒乓球愛好者打球時心臟驟停，突然摔倒在地的事件，同為球友的華人醫生在球館內第一時間進行搶救，急救人員趕到後，通過電擊，終於將這位球友從死亡的邊緣拉了回來。

謝媛麗是在布碌崙86街行醫的內科醫生，也是一名乒乓球愛好者。14日(周日)下午，她和往常一樣，和球友一起到自己診所旁的富勤康樂中心打乒乓球。正當謝媛麗打球打得高興，突然聽到鄰桌發出了很大的一聲悶響。她扭頭一看，發現鄰桌打球的一名中年男子突然倒地不起，還渾身抽搐。

醫生的天職使她不假思索，立即趕到病人身邊去查看情況。謝醫生說，當時這位五十歲左右，名叫Mac的中年華男已經不省人事，摸不到頸動脈，只有不規則的呼吸。在病發不到一分鐘時間內，謝醫生已經給Mac做起了心肺復甦。謝醫生說，她當時發現病人心臟驟停，不知道能不能搶救過來，所以心裡非常緊張，另外，做胸部按壓需要力氣，所以後來另一名球友接替她做心肺復甦。

在Mac病發大約五到十分鐘，球友打911招來的急救人員終於趕到了現場。急救人員在現場給Mac做電擊，兩次電擊後，Mac終於恢復了心跳，明顯甦醒過來。謝醫生說，最讓她高興的是，病人還能認出周圍的球友，這說明病人的大腦沒有受到損傷。

朱子超畢業於中山醫科大學，又是美東台山杯體育協會主席，他多年來一直在社區組織乒乓球賽。朱子超介紹說，病人心臟驟停後，在四、五分鐘內做心肺復甦，讓大腦保持血液供應至關重要。否則，即使救過來，也會造成大腦嚴重受損或腦死亡。朱子超說，在心臟驟停的病人中，有70%的病人會死去，20%的病人腦死亡，只有10%的人能救活，阿雄就是那幸運的10%。朱子超說自己親眼看到或聽周圍的人說起過五起心臟驟停的病例，分別發生在乒乓球、羽毛球和排球比賽中，只有在這一起病例中，病人從鬼門關被拉了回來。朱子超說，謝醫生及時的搶救發揮了關鍵作用。

到15日，Mac恢復情況良好，已經能自己發微信了。他在微信裡說自己已回復到穩定狀態，他感謝謝醫生和其他人的及時救助。

微信 布碌崙 華人

上一則

布碌崙地鐵強吻、襲胸少女 警緝亞裔色狼

下一則

烏龍一場 爺爺日托中心欲接孫被當綁架

延伸閱讀

運動員心因性猝死難有預兆 醫師提醒：4分鐘內完成這2事可保命

運動員心因性猝死難有預兆 醫師提醒：4分鐘內完成這2事可保命
45歲男不菸不酒打球倒下 心臟驟停險死

45歲男不菸不酒打球倒下 心臟驟停險死
平腦症難存活 智力如嬰兒 發現4致病新基因

平腦症難存活 智力如嬰兒 發現4致病新基因
110歲超級人瑞終生好奇愛學習 捐出大腦助研究

110歲超級人瑞終生好奇愛學習 捐出大腦助研究

熱門新聞

紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」