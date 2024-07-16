紐約鼎泰豐走豪華風試營運 台僑從新澤西來回憶家鄉味

鼎泰豐首間美國東岸分店終於在7月11日開始試營運，7月18日正式開幕。圖為鼎泰豐紐約店吧檯區現代感設計。(中央社)

曾獲紐約時報（New York Times）全球最具特色10大餐廳的鼎泰豐全球已有逾百家分店，不過美國東岸首間紐約店受疫情 缺工缺料影響，延至今年7月中展開試營運，還未正式開幕前已成為百老匯 大道的熱門打卡景點。

代表台灣精緻餐點品牌的鼎泰豐在全球各地插旗，從日本、新加坡、澳洲到歐洲、英國與美國西岸城市，都可見到征服全球味蕾的小籠包足跡，但市場討論許久的美國東岸展店進度緩慢。

美國疫情過後，市場千呼萬喚期待的鼎泰豐紐約店計畫終於確定，不過因疫情缺工缺料影響，首間美國東岸分店終於在7月11日開始試營運，7月18日正式開幕。

鼎泰豐執行長楊國華接受中央社訪問表示，2021年10月訂下場地開始畫圖裝修，疫情時碰到缺工缺料，工程延了半年，工程結束後陸續招募人員，招募還算順利，現在可以正式開業。

鼎泰豐美國東岸首間分店位於紐約市百老匯大道及時報廣場與中央公園兩大景點中間。(中央社)

楊國華興奮表示，紐約是鼎泰豐美國東岸第一家店，紐約又是全美經濟文化重鎮，對鼎泰豐來講紐約是東岸的里程碑，對這家店寄予厚望。

鼎泰豐紐約店位於50街與百老匯大道交叉的地鐵站出口，面積超過700坪，是全球最大的分店，在紐約最精華的時報廣場（Times Square）與中央公園之間，全天人流不斷。紐約曼哈頓兩大旅遊景點，加上百老匯劇院區晚間與週末永恆的人潮，客流量難以預估，但市場競爭激烈。

鼎泰豐紐約店試營運期間，提前享用18摺薄皮、湯汁溢滿的小籠包和其他美食，都是凌晨於官網預約鐵粉，通常10分鐘內訂位秒殺。來自科羅拉多州、年輕的鼎泰豐老饕卡洛琳．史東（Caroline Stone）和弟妹班（Ben）與蘇菲亞（Sophia），15日上午興奮的前來報到。

鼎泰豐紐約店占地超過700坪，裝潢布置走豪華都會風。(中央社)

卡洛琳說：「我愛鼎泰豐，我們全家已光顧多年，曾去過拉斯維加斯、加州 、倫敦店，今年1月還去了台北店，我們是小籠包的大粉絲，有機會去一定會捧場。」紐約店的豪裝和其他分店差異極大，卡洛琳笑說：「還沒準備好看價錢，有點緊張，但覺得是絕佳機會，因為隨意醒來看到可以預約，我很興奮。」

楊國華預估，初期每天約有2000到3000位客人，待營運穩定後將接待臨時進場的消費者，程序將與台北店相同。」他說：「因為疫情關係，所有建材人工都漲得非常多，基本上較當時預算多出30%。紐約亞裔客群非常大，剛開始只做預約線上訂位，暫時不做現場客人，一兩個月後再接現場客。」

鼎泰豐紐約店設計走都會豪華風，氣氛華貴舒適，但不減人際互動的親切感，酒吧待位區極具氣勢，透明廚房同樣是賣點。廚房內場與備料區有各族裔員工，鼎泰豐為紐約市創造至少500個工作機會。楊國華指出，初期不計成本，目前有30位資深員工從加州、西雅圖飛來做教育訓練工作，用人薪資比外面高10%到20%。

他笑說：「做小籠包的潛力都一樣，就是要訓練，這是新的，不是漢堡，要花更多時間去訓練。一般來講小籠包師傅要訓練4到6個月，才能做出完美的小籠包。」

鼎泰豐小籠包師傅需至少4至6個月訓練才能上線，圖中為集團執行長楊國華。(中央社)

對鼎泰豐各國鐵粉來說，紐約店成了打卡必訪之地，但對台僑就是家鄉味。來自新澤西州的張素與友人搶訂16日的試營運預約，她表示，「很高興鼎泰豐來紐約區，讓我們覺得好像台灣之光一樣。所以從新澤西開了1個鐘頭多來這裡。」老僑黃呈偉說：「很高興他們開店，方便啊！以前要去加州或回台灣才有機會吃鼎泰豐。」

餐飲業開店原則不光是「地點、地點、地點」，紐約市各項繁複的許可申請也是學問。楊國華指出，有許多必須經過第三方，要有些資源，需要各種配合與幫忙。

鼎泰豐始於台灣經濟起飛的年代，如今在全球已有各具特色的分店。從台北永康街本店的樸實無華到紐約分店的氣派豪華，鼎泰豐用美食開啟國際大門，無疑是台灣最具代表性的餐飲服務業國際品牌。