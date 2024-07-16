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警察學院畢業典禮 市警添626新血

記者曹馨元／紐約報導
15日紐約市警察學院舉行畢業典禮，626名新警員將投入工作。(記者曹馨元／攝影)
15日紐約市警察學院舉行畢業典禮，626名新警員將投入工作。(記者曹馨元／攝影)

紐約市警察學院(NYC Police Academy)15日在曼哈頓中城麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行畢業典禮，626名新警員將加入超過3萬3000人的市警隊伍。畢業前一周，在訓練過程中突發疾病身亡的見習警官奧多涅斯(Edgar Ordonez)受到表彰，市長亞當斯(Eric Adams)與警察局長卡班(Edward Caban)發表講話。

年僅33歲的見習警員奧多涅斯，此前在位於布朗克斯區的武器和戰術訓練中失去知覺，不久後在附近的醫院被宣布死亡，當局正在調查具體死因，可能是因為近期高溫而引發的中暑或心臟病發作。

本次畢業的警員共來自於33個不同的國家，說著十幾種不同的語言。(記者曹馨元／攝影...
本次畢業的警員共來自於33個不同的國家，說著十幾種不同的語言。(記者曹馨元／攝影)

警察局長卡班表示，奧多涅斯過早地離開了人世，他的突然死亡讓所有人感到震驚和悲傷。「他加入警察部門是為了改變人們的生活，對所有認識他的人來說，他正是這樣做的」。

市長亞當斯在演講前走下講台，向觀眾席上奧多涅斯的家人致意。亞當斯表示，同樣是警察出身的他，了解這樣失去家人的痛苦。他也分享了自己曾經離危險非常近的一次事故，並表示事故當天他就和母親、子女及弟弟通電話。

有70%的畢業警員為紐約市居民，能更好地代表他們所要服務的居民和社區。(記者曹馨...
有70%的畢業警員為紐約市居民，能更好地代表他們所要服務的居民和社區。(記者曹馨元／攝影)

亞當斯在演講中也提到前總統川普(Donald Trump)在13日的競選集會上遭遇槍擊，「他當時離失去生命不過幾英吋遠」。亞當斯強調，憤怒能激發人們的鬥志，而仇恨有摧毀事物的能力。他希望這一批即將投入工作的警員，能識別「那些行走在仇恨之路的人以及激進化的年輕人」，了解為何如此多的人，如今不再愛美國的原因。

畢業警員將加入超過3萬3000人的市警隊伍。(記者曹馨元 / 攝影)
畢業警員將加入超過3萬3000人的市警隊伍。(記者曹馨元 / 攝影)

卡班在演講中提到，本次畢業的警員共來自於33個不同的國家，說著十幾種不同的語言。並有70%的畢業警員為紐約市居民，能更好地代表他們所要服務的居民和社區。

亞當斯 紐約市 心臟病

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