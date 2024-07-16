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助亞裔無證客 市議員籲市府伸援

記者胡聲橋／紐約報導
市議員莊文怡、黃敏儀、李琳達和克里斯南15日致信市府，要求市府主動為亞裔無證客提供更多資源。圖為無家可歸、在紐約市郊外搭帳篷的華裔無證客陳旺。(美聯社)
市議員莊文怡、黃敏儀、李琳達和克里斯南15日致信市府，要求市府主動為亞裔無證客提供更多資源。圖為無家可歸、在紐約市郊外搭帳篷的華裔無證客陳旺。(美聯社)

市議員莊文怡、黃敏儀、李琳達(Linda Lee)和克里斯南(Shekar Krishnan)15日致函市長移民事務辦公室(MOIA)和無證客辦公室(OASO)，要求市府主動為亞裔無證客提供更多資源。

信中說，穿過南部邊境到達美國的無證客群體中，增長最快實際上是來自中國的無證客。去年，亞裔移民占所有移民法庭案件近25%，紐約又是美國無證客人數最多的城市之一。然而，在紐約市的庇護所中，只有不到1%的人自稱亞裔。

據了解，多數華裔無證客到紐約後，馬上就投親靠友，然後找工作打黑工，很少有人依靠庇護所過日子。正因為如此，許多中國無證客陷入了困境。以無證客陳旺為例，他到美國後遭人挑釁羞辱，打非常辛苦的黑工還拿不到工資，後來只好選擇躺平，在野外搭帳篷生活。這樣的亞裔無證客不在少數。

為此四名市議員認為，紐約市必須調整自己的原有計畫，到無證客所在的地方去幫助他們。莊文怡說，長期以來，亞裔移民一直被市府所忽視，她曾就此問題詢問市長移民事務辦公室，但答覆令人失望。這種情況不能再繼續下去了，移民部門必須立即採取行動，為亞裔無證客提供支持。

黃敏儀說，當亞裔移民第一次來到美國時，他們通常不會求助於政府機構，而是求助於當地的社區組織，雖然這些組織講他們的語言，了解他們的文化，但卻缺乏政府提供的服務。她為此敦促市政府加強與這些社區組織的合作，確保不讓任何人掉隊。

作為首位印度裔市議員，克里斯南認為亞裔無證客正在迅速在增加，需要大量援助，但這一問題沒有得到公眾足夠的注意。市政府必須盡其所能，調動符合文化特點的資源，並與亞裔美國人組織合作，為新移民提供支持。

李琳達稱，作為一名社會工作者，在實地為有需求者提供幫助一直是她的座右銘，紐約市為亞裔無證客提供的服務也必須符合這一標準，要在語言上無障礙，並隨時為一些最難觸及的社區提供幫助。

無證客 亞裔 移民

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