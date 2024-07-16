回歸正常 7/28起不工作無法領現金補助

市府即將終結免工作證明即能領取救濟金的福利。(市長辦公室提供)

新冠疫情 期間，為因應工作機會減少，市府允許低收入 居民在不用滿足工作要求即能提領救濟金，而如今有關當局計畫更改這項規定；自28日(周日)起，欲申請或正在享受現金補助的民眾，必須證明自己正在參加與就業相關的活動，例如尋找工作或參加工作培訓，否則申請將被駁回。

根據規定，一名單身成人每月可申請獲得183元的現金補助，而有擁有一個小孩以上的家庭每月則可獲得至少389元；截至2023年10月，有將近50萬的紐約人獲得了現金補助，並滿足了他們生活的基本需求。

然而，由於申請人數眾多，在過去幾年中，市社會服務局(Department of Social Services)未能及時處理福利 申請並向有需要的人發放資金。隨著疫情過去，市府計畫從本月底開始恢復疫情前的規定，即申請者和受益人必須證明自己正在工作或正積極找工作。

不過，紐約法律援助團(New York Legal Assistance Group)主管比伯曼(Abby Biberman)表示，這些新規則將加劇該機構現有的官僚問題，使受益人更難重新獲得福利，並可能導致人們被驅逐和面臨食物和住房不穩定的處境。

城市正義中心(Urban Justice Center)的門多薩(Adriana Mendoza)則表示，那些未能遵守規則而被切斷現金援助的人，需要聯繫社會服務局，並證明他們因需照顧家庭成員、定期到醫院治療或其他原因而無法工作，但該機構在處理過程中存在的繁瑣程序，將使他們欲重新獲得這項福利變得困難。

紐約市目前正面臨來自紐約法律援助團和法律援助協會(New York Legal Aid Society)的訴訟，他們指控市府在恢復福利方面存在冗長的官僚程序，為被終止福利的人們帶來困難。對此，市社會服務局表示，該機構已經在訴訟的推動下大幅縮短了處理時間。