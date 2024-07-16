我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

回歸正常 7/28起不工作無法領現金補助

記者尤昱程／紐約報導
市府即將終結免工作證明即能領取救濟金的福利。(市長辦公室提供)
市府即將終結免工作證明即能領取救濟金的福利。(市長辦公室提供)

新冠疫情期間，為因應工作機會減少，市府允許低收入居民在不用滿足工作要求即能提領救濟金，而如今有關當局計畫更改這項規定；自28日(周日)起，欲申請或正在享受現金補助的民眾，必須證明自己正在參加與就業相關的活動，例如尋找工作或參加工作培訓，否則申請將被駁回。

根據規定，一名單身成人每月可申請獲得183元的現金補助，而有擁有一個小孩以上的家庭每月則可獲得至少389元；截至2023年10月，有將近50萬的紐約人獲得了現金補助，並滿足了他們生活的基本需求。

然而，由於申請人數眾多，在過去幾年中，市社會服務局(Department of Social Services)未能及時處理福利申請並向有需要的人發放資金。隨著疫情過去，市府計畫從本月底開始恢復疫情前的規定，即申請者和受益人必須證明自己正在工作或正積極找工作。

不過，紐約法律援助團(New York Legal Assistance Group)主管比伯曼(Abby Biberman)表示，這些新規則將加劇該機構現有的官僚問題，使受益人更難重新獲得福利，並可能導致人們被驅逐和面臨食物和住房不穩定的處境。

城市正義中心(Urban Justice Center)的門多薩(Adriana Mendoza)則表示，那些未能遵守規則而被切斷現金援助的人，需要聯繫社會服務局，並證明他們因需照顧家庭成員、定期到醫院治療或其他原因而無法工作，但該機構在處理過程中存在的繁瑣程序，將使他們欲重新獲得這項福利變得困難。

紐約市目前正面臨來自紐約法律援助團和法律援助協會(New York Legal Aid Society)的訴訟，他們指控市府在恢復福利方面存在冗長的官僚程序，為被終止福利的人們帶來困難。對此，市社會服務局表示，該機構已經在訴訟的推動下大幅縮短了處理時間。

法律援助協會的主管律師凱勒赫(Kathleen Kelleher)表示，受益人很難接觸到該機構的工作人員，電話等待時間長，經常被斷線。她說，該機構需要找到解決方案，讓受益人能夠聯繫到他們，否則他們將因福利減少或終止而遭受苦難。

紐約市民在疫情期間可以不工作就拿到現金補助，但市府決定本月底開始恢復之前規定，對...
紐約市民在疫情期間可以不工作就拿到現金補助，但市府決定本月底開始恢復之前規定，對申請現金補助的居民提出工作要求。(市長辦公室提供)

福利 疫情 低收入

上一則

禁停車場飆車 民代籲州長簽署法案

下一則

助亞裔無證客 市議員籲市府伸援

延伸閱讀

紐約擬設性少數平權特許高中 全美第二

紐約擬設性少數平權特許高中 全美第二
經文處副處長張俊裕榮調返台 僑胞歡送

經文處副處長張俊裕榮調返台 僑胞歡送
明天體感恐達110度 周四有望緩解

明天體感恐達110度 周四有望緩解
華埠射擊技術研究會健康講座 民眾熱情

華埠射擊技術研究會健康講座 民眾熱情

熱門新聞

紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁