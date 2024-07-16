選市長籌款 斯靜格領跑挑戰者

根據2025年市長競選財務披露信息，在亞當斯的多名挑戰者中，斯靜格籌款表現領先。(本報檔案照)

距離下次市長競選雖然還有一年的時間，選戰籌款已經硝煙正濃。數據顯示，有意在2025年市長選舉中挑戰亞當斯 (Eric Adams)的前市主計長的斯靜格(Scott Stringer)今年上半年的共籌款42萬5000元，在本籌款期內領先所有亞當斯的挑戰者。

目前，除了尋求連任的亞當斯外，已投入2025年民主黨初選的參選人還包括布碌崙 (布魯克林)的州參議員米維(Zellnor Myrie)。此外，尚未宣布參選的現任市主計長蘭德(Brad Lander)也被認為是較有可能參與挑戰亞當斯的人選之一。

數據顯示，斯靜格團隊在今年上半年，從大約2100名支持者處募集到了42萬5000元捐款，在這些捐款中，有20萬7000元讓他有資格申請市競選財務委員會的210萬元匹配基金。目前，斯靜格團隊手頭還有30萬4000元現金可供使用。

根據米維團隊的披露，他在今年5月宣布參選後，在不到兩個月的時間內，就募得32萬6000元，有資格申請130萬元的匹配基金。而蘭德作為市主計長，其團隊在本籌款期內募得近20萬元，如果他宣布參選市長，預計籌款表現將會更佳。

根據統計，斯靜格、米維和蘭德在2024上半年獲得的人均捐款額分別為157元、145元和161元。不過，這三人的募款表現加在一起都不及現任市長亞當斯。儘管面臨當局對於2021年選舉的財務狀況調查，但亞當斯團隊透露，他在本籌款期內所募得的捐款還是超過了100萬元，而競選團隊手頭的可用現金接近800萬元。

斯靜格2021年曾作為市長選舉的有力競爭者之一，但在選舉前，他突然遭遇一樁陳年性騷擾 指控，導致民望大跌、競選慘敗。