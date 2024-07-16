禁停車場飆車 民代籲州長簽署法案

李羅莎與劉醇逸呼籲州長簽署禁止停車場內魯莽駕駛行為的法案。(記者尤昱程／攝影)

州參議員劉醇逸和州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)15日在新鮮草原(Fresh Meadows)舉行記者會，呼籲州長霍楚 (Kathy Hochul)簽署禁止停車場內魯莽駕駛行為的法案，並允許執法人員採取行動，遏止非法飆車、以及占據私人停車場並在停車場內滑行和甩尾等危險行為。

由於新鮮草原購物中心(Fresh Meadows Shopping Center)的停車場占地遼闊，周末夜間常聚集年輕人在此進行飆車、飄移或甩尾等危險行為；李羅莎表示，這裡本應是社區的安全及安靜的部分，卻因為這些魯莽駕駛，使其變得危險，即便停車場裝設減速障礙，依舊無法制止這些人。

李羅莎說，全市停車場事故占死亡車禍案例37%，而由於法律過於陳舊且執法不一致，魯莽駕駛常在不受任何懲罰的情況下逃離現場，對公眾安全造成嚴重威脅。為了追究這些人的責任，州參眾兩會 此前通過相關法案，她呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)立即簽署，確保社區安全。

而這些在停車場內的魯莽駕駛行為之所以無法可管，是因為許多停車場為私人財產，非警察管轄範圍，劉醇逸說，隨著這兩項法案將魯莽駕駛的定義擴展到包括私人停車場，現在可以依賴警察和執法人員來制止這種危險行為。

該法案將允許針對任何以不合理方式干擾道路安全的活動進行執法，並將執法權延伸至私營停車場內，意即私人財產的區域，包括連接停車場出入口的車道都將納入警察執法範圍；在此區域內若有機動車魯莽駕駛行為，都將被判定輕罪。

劉醇逸表示，這項法案經過多年努力，終於在州議會通過，這些在停車場內做特技的行為讓許多人感到不安，並攸關生死問題。他說，不論這些特技有多厲害，它們不應該在停車場內施展。

在此居住的69歲華裔居民李庭輝表示，這些飆車族幾乎天天都來，尤其是周末，他們大概從晚上八點就開始，不僅造成行人的危險，發出來的噪音更造成附近住戶無法安然入睡。