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眾議員瑪麗奧買股案 對手促調查

記者顏潔恩／紐約報導
瑪麗奧因股票投資引發爭議。(取自瑪麗奧官網)
瑪麗奧因股票投資引發爭議。(取自瑪麗奧官網)

選區包括史泰登島和布碌崙(布魯克林)南部的紐約州第11區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，去年進行的一項股票投資引發爭議，被民主黨挑戰者摩絲(Andrea Morse)指有利用職務之便、為自身謀利的嫌疑，督促聯邦政府對她展開調查。

據悉，瑪麗奧是眾議院籌款委員會(House Ways and Means Committee)的成員之一，去年她在「紐約社區銀行」(New York Community Bank)買下並接管「簽名銀行」(Signature Bank)前，曾購買了前者的股票，隨著銀行股價飆升，她從中賺取一筆豐厚的利潤；近期，她被爆出在賣股票前，曾與委員會其他官員商討過讓「簽名銀行」結束營業，並呼籲聯邦政府檢討貨幣政策。

摩絲認為，瑪麗奧利用職務之便獲得內幕消息，進而在「紐約社區銀行」收購前買了股票，從中謀利，「這就是瑪麗奧持有的道德觀念，這解釋她為什麼反對聯邦提出禁止國會議員進行股票投資建議的原因」；她透露當前已致函給聯邦眾議院道德委員會的成員，要求對瑪麗奧展開調查，若有違規之舉必須負責。

同為民主黨的市議員紀思庭(Justin Brannan)表示支持摩絲的立場，「瑪麗奧的所作所為再清楚不過，選民已經對這種虛假的政治感到厭倦，她只會在媒體面前發表不實言論，以為選民是笨蛋。」

瑪麗奧辦公室的媒體部門主任Natalie Baldassarre對此回應，眾議院道德委員會早已對瑪麗奧這個小規模的長期投資展開調查，總結出她未犯規，批評摩絲是故意製造不實的信息，破壞瑪麗奧的選情，「摩絲代表的民主黨已提出多個不利社區發展的政策，將美國陷入萬劫不復的境地中。」

投資 民主黨 眾議院

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