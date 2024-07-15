經文處副處長張俊裕榮調返台 僑胞歡送

紐約經文處副處長張俊裕即將卸任返台。(記者尤昱程╱攝影)

紐約經文處副處長張俊裕公使即將榮調返台，台灣會館於14日邀請紐約各界僑團以及重要嘉賓在法拉盛 為他舉辦歡送會，張俊裕分享了他在經文處服務六年的經驗與感想，並特別提及僑團在美東地區的政經影響力。

在現場近200人的掌聲之下，張俊裕上台首先向在場所有人表達感謝，張俊裕表示，在紐約服務了六年，最印象深刻的是當地的僑團規模及影響力真的非常大，雖然大家的想法和立場可能不完全一致，但是內部關係非常融洽。

張俊裕說，經文處的工作包括參與支持台灣參加聯合國的活動，以及與理念相近的國家保持聯繫，而台灣近幾年在國際社會上面臨非常艱難的處境，多虧僑團幫助，讓在美台人的凝聚力得以更加強化。

過去六年，經文處曾促成新州 和賓州與台灣的駕照互換，並在台灣設立辦事處等重要事項，張俊裕都參與其中，他說，「這些成就是集體努力的結果，我們團隊每個人都付出了很多。」

而演講最後，張俊裕特別感謝他的妻子謝金杏，並在眾人舉杯祝福之下緩緩步下舞台。台灣會館副理事長方秀蓉表示，張俊裕六年來替台灣在國際能見度的力爭和打拚，大家有目共睹。

方秀蓉說，張俊裕為人相當親切，經常熱情參與僑社的活動，盡力照顧台灣外出的國民。她也代替台灣會館理事長蘇春槐像張俊裕表達祝福，希忘他未來一切順利。