我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

經文處副處長張俊裕榮調返台 僑胞歡送

記者尤昱程╱紐約報導
紐約經文處副處長張俊裕即將卸任返台。(記者尤昱程╱攝影)
紐約經文處副處長張俊裕即將卸任返台。(記者尤昱程╱攝影)

紐約經文處副處長張俊裕公使即將榮調返台，台灣會館於14日邀請紐約各界僑團以及重要嘉賓在法拉盛為他舉辦歡送會，張俊裕分享了他在經文處服務六年的經驗與感想，並特別提及僑團在美東地區的政經影響力。

在現場近200人的掌聲之下，張俊裕上台首先向在場所有人表達感謝，張俊裕表示，在紐約服務了六年，最印象深刻的是當地的僑團規模及影響力真的非常大，雖然大家的想法和立場可能不完全一致，但是內部關係非常融洽。

張俊裕說，經文處的工作包括參與支持台灣參加聯合國的活動，以及與理念相近的國家保持聯繫，而台灣近幾年在國際社會上面臨非常艱難的處境，多虧僑團幫助，讓在美台人的凝聚力得以更加強化。

過去六年，經文處曾促成新州和賓州與台灣的駕照互換，並在台灣設立辦事處等重要事項，張俊裕都參與其中，他說，「這些成就是集體努力的結果，我們團隊每個人都付出了很多。」

而演講最後，張俊裕特別感謝他的妻子謝金杏，並在眾人舉杯祝福之下緩緩步下舞台。台灣會館副理事長方秀蓉表示，張俊裕六年來替台灣在國際能見度的力爭和打拚，大家有目共睹。

方秀蓉說，張俊裕為人相當親切，經常熱情參與僑社的活動，盡力照顧台灣外出的國民。她也代替台灣會館理事長蘇春槐像張俊裕表達祝福，希忘他未來一切順利。

與會還包含僑教中心副主任王鈺淇、紐約台灣商會會長林慶甫、東華協會主席于金山、北美台灣屏東鄉親會、大紐約客家會、法拉盛獅子會8468分會、新州台灣同鄉聯誼會、中華民國美東僑生聯誼會等僑團參加。

紐約經文處副處長張俊裕獻唱經典歌曲「朋友」。(記者尤昱程/攝影)
紐約經文處副處長張俊裕獻唱經典歌曲「朋友」。(記者尤昱程/攝影)

法拉盛 新州 中華民國

上一則

明天體感恐達110度 周四有望緩解

下一則

法拉盛圖書館 喜迎恢復周日服務

延伸閱讀

紐約中城 體感溫度比實際高13度

紐約中城 體感溫度比實際高13度
美甲店遇難女員工 同鄉會籌款

美甲店遇難女員工 同鄉會籌款
台灣同鄉聯誼會 7╱20社區福利講座

台灣同鄉聯誼會 7╱20社區福利講座
大法拉盛地區將噴藥劑殺蚊 民眾出門留意

大法拉盛地區將噴藥劑殺蚊 民眾出門留意

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火