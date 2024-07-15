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法拉盛圖書館 喜迎恢復周日服務

記者尤昱程╱紐約報導
黃敏儀發放皇后區圖書館的紀念禮品。(記者尤昱程╱攝影)
黃敏儀發放皇后區圖書館的紀念禮品。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛圖書館於14日正式恢復周日開館服務，市議長歐德思(Adrienne Adams)、市議員黃敏儀協同皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)以及法拉盛圖書館館長曾陽等人，一同聚集在圖書館前宣布並慶祝這項好消息。

恢復周日營業後，法拉盛圖書館每周日的營業時間為中午12時至下午5時。14日距離開館時間還有半小時，法拉盛圖書館外早就被等待進館的民眾塞得水洩不通，為的就是期待已久的周日服務。自從市府提出經費削減計畫後，法拉盛圖書館已有超過半年時間在周日閉館。

沃爾科特(Dennis M. Walcott)表示，很榮幸可以聚集在法拉盛圖書館前，與社區民眾一同慶祝這個重要的時刻，今後法拉盛圖書館將在周日重新開放，向所有為此努力的人獻上敬意。

市議長歐德思則表示，這場勝利來之不易，是與紐約市民共同努力的成果。她說，市議會很自豪能在其中扮演協商角色，使其預算在未來更加穩定，確保所有市民都能穩定享受圖書館提供的服務。

黃敏儀說，這筆恢復的資金不僅帶回了法拉盛圖書館的周日服務，還確保全市的圖書館能繼續作為教育和機會的場所。她向所有致電、發電郵至她辦公室的民眾，「我在這裡是因為你們所有人，我們聽到了你們的聲音。」

曾陽除感謝市長、市議長人以及黃敏儀等人的支持，她也向在場所有民眾表示謝意，曾陽說，感謝每位給寫信到市府的民眾，也謝謝大家來到這裡支持圖書館。

現場眾人發言完畢後，由沃爾科特帶領大家倒數10秒，場面相當熱鬧。搶在開館前就到圖書館的劉女士表示，之前半年圖書館閉館的時間讓她深感不便，尤其對她來說平日需要上班，周日少了一個可以休息放鬆的地方，如今圖書館周日重新營業，讓她感到輕鬆。

市議員黃敏儀(左二)同市議長歐德思(右二)等人慶祝法拉盛圖書館恢復七天服務。(記...
市議員黃敏儀(左二)同市議長歐德思(右二)等人慶祝法拉盛圖書館恢復七天服務。(記者尤昱程╱攝影)

圖書館 法拉盛 紐約市

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