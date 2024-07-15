紐約擬設性少數平權特許高中 全美第二

紐約布碌崙(布魯克林)擬建一所LGBTQ+性少數平權的特許中學(Charter School)，將於下週迎來正式投票。（圖片源於網絡）

紐約布碌崙 (布魯克林)擬建一所LGBTQ+性少數平權 的特許中學(Charter School)，將於下周迎來正式投票 。若投票通過，該校將成為全美第二所專注於性少數平權的特許中學。華裔教育人士表示，學校過早引入性別討論是不負責任的行為。

這座擬建的特許高中名為Miss Major Middle School，其發起人表示，一所專注於性少數平權的學校將為青春期學生提供身分認同問題的解決與支持。而全美第一所性少數平權學校設立在阿拉巴馬州(Alabama)，是一所為六至12歲小學年齡學生設置的平權學校。

Miss Major中學是紐約市九個新特許學校名額的21個申請者之一，紐約州立大學(SUNY)授權的特許學校董事會將最快於7月17日進行投票，決定這所平權學校是否會被授權建立。若投票通過，這所將在布碌崙設立的中學將於第一年招收160名左右的五、六年紀學生，並在未來幾年內發展到招收400名左右五至九年級的學生。

紐約同源會創會會長陳慧華作為前紐約公校家長，見證了近年來紐約學校越來越多對於性少數學生的討論。她認為，在學生進入大學、或有足夠成熟的自主意識前討論性別認同及性取向問題為時過早。「我知道有些學校會問五歲的小孩關於性別認同的問題，比如你接不接受你作為男孩或者女孩的身分，五歲的小孩還都以為自己是消防車呢！」。

陳惠華表示，對於這些青少年，教育的重中之重是教會他們禮貌、尊重、接受不同的看法和聲音，而學校過早引入具有導向性的對於性別的討論是一種不負責任的行為。