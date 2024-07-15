採圖解數學課程 26學區廣泛討論

近日市府引進圖解數學(Illustrative Mathematics)課程的決定，引發了26學區委員會廣泛討論和爭議。(視頻會議截圖)

擁有眾多華人家長、學區 包括皇后區 貝賽、新鮮草原、小頸等地的第26學區委員會在11日開展會議，近日市府引進圖解數學(Illustrative Mathematics)課程的決定引發了廣泛討論和爭議，學監因賽里洛(Anthony Inzerillo)表示，之前試點效果不錯，之後還需看長期效果。

為解決學生數學成績不均的問題，紐約市 府計畫在這個秋季前，讓420所高中使用「圖解數學」這一統一的代數課程，此課程強調建立學生對數學概念的理解，而不僅僅是步驟性的教學。

首輪參與的學區包括曼哈頓的第2學區、布朗士區的第7、11和12學區、布碌崙(布魯克林)的第14、15和32學區以及皇后區的第26學區，這些區域的學校已經廣泛使用圖解數學；官員還倡議將該項目拓展到小學和其他年級，但未提供具體的時間表。

關注教育議題的朱雅婷在會上表達了對紐約市學校實施圖解數學課程的擔憂。她提到，原本在高中階段計畫實施的課程現在也在中小學階段推行，且可能成為必修課程，這讓她感到意外。

她對於學區沒有事先進行足夠的試點測試及透明溝通表示質疑，擔心這種突然的變化會對學生、家庭和教師產生負面影響。且由於紐約市的獨特性，她希望了解該課程在其他學校的實施效果，以及對教師所需的專業發展和培訓的具體要求。

因賽里洛回答，第26學區有七所學校進行了大量數學試點，其中以133公立小學作為重點，這些試點幫助了解數學如何使學生和家庭受益。此外，該學區還對教師進行了針對數學對話和常規的專業學習，發現這種方式有效地支持了教學。

學區還成立了一個數學課程委員會，審查和選擇適合的數學教學計畫，並在紐約市公立學校正式推動數學計畫之前進行了選擇和試點。他補充，這些努力已經取得了成效，如133公立小學在2023年到2024年期間數學成績顯著提高。

第26學區委員會(CEC26)當日還進行選舉，並宣布2023年至2024年任期的新一屆委員會成員名單。委員會主席仍是司徒弼(Albert Suhu)，Cassandra Louie為第一副主席，Sae Jung Lee為第二副主席，Louis Tsai被選為財務，Dennis Chan則擔任記錄秘書。

委員會成員還包括Sulinda Hong、Da Lin、Joanne Edwards、Gilberto Mejia、Sherry Gonzalez以及Ribhi Alam。新任期從2023年7月開始，至2024年6月結束。