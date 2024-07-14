年度仲夏潑水節 7╱20華埠清涼登場

紐約緬甸華僑聯誼會13日在曼哈頓華埠舉行記者會，宣布將延續傳統，於20日舉辦每年一度的「仲夏潑水節」。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝東南亞 最盛大的傳統節日並在炎熱的夏季帶來清涼，紐約緬甸 華僑聯誼會13日在曼哈頓華埠 舉行記者會，宣布將延續傳統，於20日(周六)舉辦每年一度的「仲夏潑水節」，旨在強化社區聯繫並展示文化遺產，到場者將有機會體驗傳統音樂、舞蹈表演以及各式美食。

緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光表示，潑水節作為緬甸的風俗，原訂於每年4月中旬舉辦，但考慮到在紐約的氣候條件，會方選擇在夏季舉辦，以便更多社區成員能夠參與這一慶祝活動，並達到夏季清涼的目的。

蘇煥光回憶說，該活動自九一一事件後開始舉辦，本次已是第21屆，目的為促進華埠社區團結和經濟繁榮，並宣傳東南亞文化的豐富性。因潑水節代表「洗去舊日的塵埃，開啟美好生活的一年」，他呼籲社區成語攜家屬出席參加，共同體驗這一具有重要文化意義的節日。

與往年活動均在公園舉辦不同，本年潑水節將在東百老匯舉辦，地點為華埠科西街(Forsyth St.)和地威臣街(Division St.)交界處。據介紹，當日現場還將有歌唱演出和及美食攤車設立。

同時出席發布會的還有伍錫富、陳明星和陳榮顯等聯誼會幹事和領袖。活動時間為20日上午11時至下午4時。