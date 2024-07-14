我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

年度仲夏潑水節 7╱20華埠清涼登場

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約緬甸華僑聯誼會13日在曼哈頓華埠舉行記者會，宣布將延續傳統，於20日舉辦每年一度的「仲夏潑水節」。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約緬甸華僑聯誼會13日在曼哈頓華埠舉行記者會，宣布將延續傳統，於20日舉辦每年一度的「仲夏潑水節」。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝東南亞最盛大的傳統節日並在炎熱的夏季帶來清涼，紐約緬甸華僑聯誼會13日在曼哈頓華埠舉行記者會，宣布將延續傳統，於20日(周六)舉辦每年一度的「仲夏潑水節」，旨在強化社區聯繫並展示文化遺產，到場者將有機會體驗傳統音樂、舞蹈表演以及各式美食。

緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光表示，潑水節作為緬甸的風俗，原訂於每年4月中旬舉辦，但考慮到在紐約的氣候條件，會方選擇在夏季舉辦，以便更多社區成員能夠參與這一慶祝活動，並達到夏季清涼的目的。

蘇煥光回憶說，該活動自九一一事件後開始舉辦，本次已是第21屆，目的為促進華埠社區團結和經濟繁榮，並宣傳東南亞文化的豐富性。因潑水節代表「洗去舊日的塵埃，開啟美好生活的一年」，他呼籲社區成語攜家屬出席參加，共同體驗這一具有重要文化意義的節日。

與往年活動均在公園舉辦不同，本年潑水節將在東百老匯舉辦，地點為華埠科西街(Forsyth St.)和地威臣街(Division St.)交界處。據介紹，當日現場還將有歌唱演出和及美食攤車設立。

同時出席發布會的還有伍錫富、陳明星和陳榮顯等聯誼會幹事和領袖。活動時間為20日上午11時至下午4時。

華埠 緬甸 東南亞

上一則

4亞裔市議員 爭取給華裔走線客庇護資源

下一則

台灣同鄉聯誼會 7╱20社區福利講座

延伸閱讀

飄香一甲子 華埠鳳凰餅家將熄燈

飄香一甲子 華埠鳳凰餅家將熄燈
華埠商改區 周末免費發放「煙霧警報器」

華埠商改區 周末免費發放「煙霧警報器」
醫學常識及福利講座 7/14紐約華埠開講

醫學常識及福利講座 7/14紐約華埠開講
王嘉廉社區醫療中心7/17法拉盛舉辦社區開放日活動

王嘉廉社區醫療中心7/17法拉盛舉辦社區開放日活動

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂