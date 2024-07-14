我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

紐約中城 體感溫度比實際高13度

記者范航瑜╱紐約報導
數據顯示，曼哈頓華埠的「城市熱指數」約為10.6度。(記者劉梓祁╱攝影)
數據顯示，曼哈頓華埠的「城市熱指數」約為10.6度。(記者劉梓祁╱攝影)

接連不斷的熱浪來襲和異常天氣，氣候變遷影響是重要因素之一，但城市熱島效應的威力也不容小覷。據最新研究發現，在紐約市曼哈頓中城及下城等人口密集區，體感溫度比實際溫度高出13度。

高密度城市地區由於高樓林立、樹木稀少、車流繁忙，往往比同等條件下的郊區和鄉村更熱，這種現象被稱為「城市熱島效應」。根據非營利組織Climate Central的研究，紐約市是全美城市熱島效應最為顯著的城市，紐約市民感受到的溫度，比實際平均高出了9.7度。

城市基礎設施和活動所引起的溫度升高被稱為「城市熱指數」。在中央公園等城市綠地附近，由於樹木覆蓋和高樓較少等因素，城市熱島效應就更弱。在中央公園樹蔭下散步的紐約市民感受到的熱指數為7.5度，但在公園附近的上東城，熱指數就上升至了12度。

數據顯示，曼哈頓華埠的「城市熱指數」約為10.6度，而皇后區法拉盛由於毗鄰法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)，氣候稍微涼爽，熱指數為8.2度。

家住法拉盛、在曼哈頓上班的王女士表示，自己明顯感覺曼哈頓更熱。她表示自己昨天在蘇活區(SoHo)逛街時，被太陽暴曬，必須用口罩和帽子遮擋，否則「難以忍受」；「走在路上幾乎都是密密麻麻的建築物，街上都是人潮，也沒有什麼樹木遮擋，感覺明顯比我家附近更熱。」

紐約市也曾嘗試通採取塗亮色路面、亮色屋頂和在人行道上搭建遮陽棚等措施來降溫。但從長期效果來看，種植樹是更為行之有效的長辦法。上周，市公園局開始在華埠的堅尼路種植行道樹，目前已在包厘街(Bowery)至巴士打街(Baxter St.)路段的堅尼路北側種植了11棵行道樹。

經歷多雨的一個周末後，紐約市預計下周還將迎來新一波熱浪。下周氣溫預計將再度升至華氏95度，由於空氣潮濕，體感溫度可能高達華氏105度。

紐約市 曼哈頓 法拉盛

上一則

熱浪再襲 州府籲勿將孩童、寵物留車內

下一則

布碌崙單車搶劫模式案 多華人受害

延伸閱讀

畫家方書久遇詐騙電話 憂個資外洩

畫家方書久遇詐騙電話 憂個資外洩
大法拉盛地區將噴藥劑殺蚊 民眾出門留意

大法拉盛地區將噴藥劑殺蚊 民眾出門留意
市警局法拉盛辦快樂兒童節 宣導安全意識

市警局法拉盛辦快樂兒童節 宣導安全意識
紐約APAPA成立青年領袖委員會

紐約APAPA成立青年領袖委員會

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂