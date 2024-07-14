紐約中城 體感溫度比實際高13度

數據顯示，曼哈頓華埠的「城市熱指數」約為10.6度。(記者劉梓祁╱攝影)

接連不斷的熱浪來襲和異常天氣，氣候變遷影響是重要因素之一，但城市熱島效應的威力也不容小覷。據最新研究發現，在紐約市曼哈頓 中城及下城等人口密集區，體感溫度比實際溫度高出13度。

高密度城市地區由於高樓林立、樹木稀少、車流繁忙，往往比同等條件下的郊區和鄉村更熱，這種現象被稱為「城市熱島效應」。根據非營利組織Climate Central的研究，紐約市是全美城市熱島效應最為顯著的城市，紐約市民感受到的溫度，比實際平均高出了9.7度。

城市基礎設施和活動所引起的溫度升高被稱為「城市熱指數」。在中央公園等城市綠地附近，由於樹木覆蓋和高樓較少等因素，城市熱島效應就更弱。在中央公園樹蔭下散步的紐約市民感受到的熱指數為7.5度，但在公園附近的上東城，熱指數就上升至了12度。

數據顯示，曼哈頓華埠的「城市熱指數」約為10.6度，而皇后區法拉盛 由於毗鄰法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)，氣候稍微涼爽，熱指數為8.2度。

家住法拉盛、在曼哈頓上班的王女士表示，自己明顯感覺曼哈頓更熱。她表示自己昨天在蘇活區(SoHo)逛街時，被太陽暴曬，必須用口罩和帽子遮擋，否則「難以忍受」；「走在路上幾乎都是密密麻麻的建築物，街上都是人潮，也沒有什麼樹木遮擋，感覺明顯比我家附近更熱。」

紐約市也曾嘗試通採取塗亮色路面、亮色屋頂和在人行道上搭建遮陽棚等措施來降溫。但從長期效果來看，種植樹是更為行之有效的長辦法。上周，市公園局開始在華埠的堅尼路種植行道樹，目前已在包厘街(Bowery)至巴士打街(Baxter St.)路段的堅尼路北側種植了11棵行道樹。

經歷多雨的一個周末後，紐約市預計下周還將迎來新一波熱浪。下周氣溫預計將再度升至華氏95度，由於空氣潮濕，體感溫度可能高達華氏105度。