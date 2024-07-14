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4亞裔市議員 爭取給華裔走線客庇護資源

記者顏潔恩╱紐約報導
華裔走線客在抵達紐約市後，多會直接進入社區，較少利用市府提供資源。(本報檔案照)
華裔走線客在抵達紐約市後，多會直接進入社區，較少利用市府提供資源。(本報檔案照)

紐約市四名亞裔市議員近期向市長移民事務辦公室(MOIA)、尋求庇護者行動辦公室(OASO)致函，表示從美墨邊境湧入的移民群體中，有很多來自亞洲、特別是中國的走線客；儘管人數增長很快，但實際僅不到1%的亞裔走線客使用城市庇護系統，要求市府為來自亞洲的走線客提供更多支援和服務。

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡，皇后區市議員黃敏儀、克里斯南(Shekar Krishnan)、李琳達(Linda Lee)近期聯合寫信給市府，提到單是去年就有5萬2700人越過美墨邊境到紐約，其中人數增長最快的是來自中國的走線客，他們選擇紐約市是因為這裡是全美最大亞裔移民人口的城市之一。

在2023年，數據顯示亞裔移民占移民法庭案件的24%，亞裔走線客的數量也只會持續攀升，可與此同時，當前僅有不到1%的亞裔走線客入住紐約市的庇護系統中，且是依賴全市提供資源給亞裔家庭的組織；議員們認為，亞裔走線客的需求完全被忽視，且因語言障礙，無法獲得所需的社會服務。

「每個來到紐約市追求美國夢的人都值得獲得應有的資源，以取得成功」，莊文怡表示，此前市長移民事務辦公室曾表示會關注亞裔走線客的相關議題，可其辦公室多次跟進都無下文，「亞裔移民被市府忽視的現象不能再持續，市府必須立即採取行動，支持亞裔走線客。」

莊文怡本身作為移民，明白移民程序是很複雜且艱難的過程，若沒有外界的幫助，要適應一個新的環境更是充滿挑戰；她提出，應量身訂造資源給亞裔走線客，並雇用會說中文的人擔任外展協調員，方便與走線客溝通需求和問題。

黃敏儀則說，通常亞裔走線客初到美國都不會向政府機構尋求幫助，而是轉向社區組織，儘管這些非營利組織會說他們的語言、理解他們的文化和困難，但始終不如由市府資助的機構般，有更強大的服務資源；她督促市府與當地組織合作，為其提供資金和資源，讓社區組織更有能力為走線客提供服務和支持。

走線 亞裔 移民

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