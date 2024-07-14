我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

熱浪再襲 州府籲勿將孩童、寵物留車內

記者尤昱程╱紐約報導
熱浪來襲，州消費者保護部門籲民眾勿將孩童及寵物遺留車內以免造成危險。(路透)
熱浪來襲，州消費者保護部門籲民眾勿將孩童及寵物遺留車內以免造成危險。(路透)

紐約市下周將迎來新一波熱浪，相關政府部門提醒民眾避暑外，州消費者保護部門(Department of State's Division of Consumer Protection)也發出警告，提醒民眾離開車輛時切勿將兒童和寵物留在車內，以防中暑以及其他危險發生。

州消費者保護部秘書長莫斯利(Walter T. Mosley)表示，在炎熱的車輛內中暑或死亡的案件，最常見於成人將孩童以及寵物留在後座時發生，不僅極端高溫，在氣溫不高的時候也有風險，他指出，外部氣溫為華氏60度時，密閉車輛在一小時內溫度可達到華氏105度。

自1990年以來，全國範圍內已有1083名兒童在車輛內中暑並死亡，其中有15名發生在紐約州；而根據善待動物組織(PETA)的數據，每年有許多寵物因待在車輛內而因發熱衰竭死亡，僅在去年就有163件死亡案例傳出。

莫斯利表示，任何將兒童或寵物單獨留在車中的人都可能面臨刑事指控，他呼籲所有紐約人都必須在上下車時保持警惕，因為幾分鐘的疏忽就可能使您的親人陷入嚴重危險。

而為應對這種情況發生，州消費者保護部門也提供民眾預防措施，其中包含教育兒童不要長時間在車輛內玩耍，確保兒童了解困在車內可能導致窒息或中暑等危險，如有看到兒童獨自待在車內，請立即撥打911並遵循專業人員指示。

若孩童出現無汗、意識模糊、皮膚漲紅、失去意識或呼吸急促等症狀，很可能為中暑反應，需多加注意；此外，針對寵物中暑情形，該部門則指出，即使將車輛窗戶打開、停放在陰涼處或者在車內放置水，都無法防止寵物過熱問題。

寵物 紐約市 紐約州

上一則

布碌崙庇護所 爆2住客染麻疹病毒

下一則

紐約中城 體感溫度比實際高13度

延伸閱讀

7旬翁沒開冷氣中暑體溫109.5℉ 三總「3合1降溫」救命

7旬翁沒開冷氣中暑體溫109.5℉ 三總「3合1降溫」救命
熱浪下高溫易脫水 夏天也會心肌梗塞

熱浪下高溫易脫水 夏天也會心肌梗塞
熱浪第3度衝頂 氣溫恐破紀錄

熱浪第3度衝頂 氣溫恐破紀錄
夏季中暑頻傳 醫籲：煮菜、逛菜市場小心悶濕環境

夏季中暑頻傳 醫籲：煮菜、逛菜市場小心悶濕環境

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂