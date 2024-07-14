熱浪再襲 州府籲勿將孩童、寵物留車內

熱浪來襲，州消費者保護部門籲民眾勿將孩童及寵物遺留車內以免造成危險。(路透)

紐約市 下周將迎來新一波熱浪，相關政府部門提醒民眾避暑外，州消費者保護部門(Department of State's Division of Consumer Protection)也發出警告，提醒民眾離開車輛時切勿將兒童和寵物 留在車內，以防中暑以及其他危險發生。

州消費者保護部秘書長莫斯利(Walter T. Mosley)表示，在炎熱的車輛內中暑或死亡的案件，最常見於成人將孩童以及寵物留在後座時發生，不僅極端高溫，在氣溫不高的時候也有風險，他指出，外部氣溫為華氏60度時，密閉車輛在一小時內溫度可達到華氏105度。

自1990年以來，全國範圍內已有1083名兒童在車輛內中暑並死亡，其中有15名發生在紐約州 ；而根據善待動物組織(PETA)的數據，每年有許多寵物因待在車輛內而因發熱衰竭死亡，僅在去年就有163件死亡案例傳出。

莫斯利表示，任何將兒童或寵物單獨留在車中的人都可能面臨刑事指控，他呼籲所有紐約人都必須在上下車時保持警惕，因為幾分鐘的疏忽就可能使您的親人陷入嚴重危險。

而為應對這種情況發生，州消費者保護部門也提供民眾預防措施，其中包含教育兒童不要長時間在車輛內玩耍，確保兒童了解困在車內可能導致窒息或中暑等危險，如有看到兒童獨自待在車內，請立即撥打911並遵循專業人員指示。

若孩童出現無汗、意識模糊、皮膚漲紅、失去意識或呼吸急促等症狀，很可能為中暑反應，需多加注意；此外，針對寵物中暑情形，該部門則指出，即使將車輛窗戶打開、停放在陰涼處或者在車內放置水，都無法防止寵物過熱問題。