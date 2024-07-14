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美甲店遇難女員工 同鄉會籌款

記者高雲兒／紐約報導
徐燕家屬和上海同鄉會在13日召開新聞發布會，呼籲民眾捐款，解決家屬的經濟困難。(記者高雲兒／攝影)
徐燕家屬和上海同鄉會在13日召開新聞發布會，呼籲民眾捐款，解決家屬的經濟困難。(記者高雲兒／攝影)

紐約長島華人美甲店在6月底遭到酒駕駕駛衝撞，釀四死九傷，其中三名死者為華人，分別是41歲的女員工徐燕、37的男店主陳建才及另一名女員工張妹仔；徐燕家屬和美國上海同鄉會13日在皇后區法拉盛召開新聞發布會，呼籲民眾捐款，解決家屬的經濟困難。

徐燕的父親徐培健和徐燕的丈夫朱曄表示，徐燕是家中的頂梁柱，除了要照顧同在美國的徐培健，還要定期寄錢給國內生病的兒子；而徐燕的母親也患有阿茲海默症，需要徐燕定期補助。如今徐燕一走，家庭重擔落在他們二人身上。

根據受徐燕家屬委託的律師吳聖洋，此次包括徐燕在內的遇難家屬，索賠途徑有兩條，一是從肇事駕駛和給駕駛提供酒的酒商索賠，目前案件還在調查中，且因為死傷人數太多，再高的保險額度恐怕也難以滿足家屬需要；另一個方向是工傷，吳聖洋稱賠償款一般幾個月就能落實，但仍是杯水車薪。

徐培健說，自己年近70歲，在美國合法報稅11年，目前收入微薄，本來期盼女兒為自己申請公民，也已不可能；他希望能繼續合法留在美國，獲得相應的福利，以頤養天年。

於本月2日來到美國的朱曄說，他將在徐燕葬禮舉辦後，回到上海，將徐燕安葬在家鄉；他也將繼續在國內照顧身體不佳的兒子，同時呼籲民眾能給予經濟幫助。

上海同鄉會會長沈珺呼籲大家獻出愛心，捐款方式有兩種，可前往該鏈接gofund.me/51766202捐款，也可將支票和現金送往金山電腦，地址位於緬街42-12號。

關於徐燕的身後事，徐燕治喪委員會負責人牛紅說，全美華人僑團聯合會、美東華人美甲協會和世界愛心婦女聯合會共同籌款，為徐燕籌備葬禮，時間定於20日(周六)早上9時，地點為法拉盛全福殯儀館，地址北方大道134-35號。

牛紅說，目前已有許多社區人士捐款，總款項超過2萬元；她補充，委員會正幫助家屬購買墓地、殯儀館出殯、舉辦追悼會、以及家屬的經濟困境。

上月28日下午，肇事駕駛施瓦利(Steven Schwally)開著SUV，從康馬克路(Commack Road)421號前的停車場出發，以高速向南行駛，在下午4時32分撞穿美甲店「Hawaii Nail and Spa」的前窗，四名被害者當場死亡。

根據資料，2015年3月，在步行20分鐘處也曾發生類似事件，一名吸毒的駕駛開進購物中心的美甲店，店內完全摧毀，兩名駕駛受輕傷。

為此州參議員劉醇逸和州眾議員李羅莎(Nily Rozic)將在近日呼籲州長簽署禁止停車場內的魯莽駕駛行為的提案。

牛紅(藍衣者)說，全美華人僑團聯合會、美東華人美甲協會和世界愛心婦女聯合會共同籌...
牛紅(藍衣者)說，全美華人僑團聯合會、美東華人美甲協會和世界愛心婦女聯合會共同籌款，為徐燕籌備葬禮。圖為陳建才家屬和眾官員在此前召開記者會。(記者尤昱程／攝影)
長島美甲店遭撞事件中身亡的徐燕，為家中經濟頂梁柱。(讀者提供)
長島美甲店遭撞事件中身亡的徐燕，為家中經濟頂梁柱。(讀者提供)

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