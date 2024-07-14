疑毒品交易 74歲男遭槍殺

曼哈頓74歲男性東村光天遭槍殺，消息來源表示疑涉及毒品。(截自Citizen App)

曼哈頓下城東村(East Village)12日發生槍擊 案，導致兩人受傷，其中一人不治身亡；執法部門表示，此次槍擊為與毒品 相關的暴力事件。

警方表示，案件發生在當日早上9時50分前後，地點為位於東7街和A大道的湯普金斯廣場公園(Tompkins Square Park)內，有兩名男子遭到槍擊，年齡分別為74歲和44歲。據警方調查，兩人均從背後被擊中，且其中一人死亡。

案發後，兩人都被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，起初被列為情況穩定，但74歲男子的情況迅速惡化，最終因傷重不治身亡。警方表示，作案動機正在調查中，但消息人士稱，這起發生在日間的暴力事件疑與毒品有關。

據了解，兩位傷者均為腹部中彈，其中44歲男子情況穩定，且中彈後，他還自行前往就近店鋪求助。根據警方，嫌疑人被描述為身高5呎6吋、穿黑色皮夾克且配戴口罩的男子，目前在逃。

據了解，兩名中彈男性都有大量犯罪紀錄，共有超過30次逮捕，其中部分涉及毒品交易。過去多年間，湯普金斯廣場公園成為遊民 聚集地，長期影響周邊居民生活和治安，市府曾展開多次清理行動。

今年3月，公園五天內就發生兩起槍擊事件，導致一名38歲的男子被捕。在相距不遠的曼哈頓華埠，羅斯福公園(SDR Park)的毒品相關罪案也被警方視作執法重點，且其夜間治安和遊民泛濫等問題也時常引發居民擔憂。