紐約市車禍死亡率攀升 比槍殺高出55%

數據顯示，紐約市民車禍死亡的可能性遠高於被槍擊身亡。(記者和釗宇／攝影)

數據顯示，紐約市 民車禍死亡的可能性遠高於被槍擊 身亡。2024年上半年，全市五區共有127人死於車禍，這一數字比同期82人死於槍擊事件高出約55%。

此前市長亞當斯 (Eric Adams)要求市警嚴查非法槍枝。數據顯示，今年上半年，紐約市槍擊凶殺案比2023年下降了29%。但同時，交通事故死亡人數卻在上升，全市交通死亡人數今年可能達到自2013年以來的最高水平，當時時任市長白思豪(Bill de Blasio)啟動了旨在減少交通事故死亡的「零死亡願景」(Vision Zero)計畫。

根據市府數據，今年到目前為止，行人占交通死亡人數的主要部分，共有61人死於車禍，而2023年同期為48人。市交通局表示，自新冠疫情以來，危險駕駛一直是全美範圍內的一個日益嚴重的問題，市府將行人死亡率上升歸咎於魯莽駕駛和行人亂穿越馬路。

市府發言人指出，今年州議會通過的薩米法(Sammy's Law)允許紐約市將街道限速降低至每小時20哩，估計將有助於減少致命車禍。「雖然六個月的數據不能說明市府在減少交通事故方面取得重大成功，但我們相信，市府的交通安全措施將繼續改善所有市民公共安全。」

不過，交通安全維權人士認為，交通事故死亡人數大增並非偶然。維權人士指責亞當斯在街道重新設計方面進展緩慢，並且將駕駛員的利益置於行人之上，而紐約市有車族的人口還不到全市總人口的一半。

但有車族也表示，如果市府真的將部分路段的限速降至每小時20哩，將嚴重影響駕駛體驗、造成壅堵。家住布碌崙(布魯克林)華社的吳先生表示，「如果限速真的降到每小時20哩，我覺得大部分駕駛都會覺得無法再開車了。」