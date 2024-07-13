紐約APAPA成立青年領袖委員會

活動現場，多位政界及社區領袖到場支持並分享了對青少年參與公共事務重要性的看法。(記者高雲兒／攝影)

亞太公共事務聯盟(APAPA)紐約分會12日在皇后區法拉盛圖書館 舉行了青年領袖委員會(Youth Leadership Council)的啟動儀式，吸引了70多名來自紐約各區的中學生參與，同時也得到了多位政界和社區領袖的支持和參與。

APAPA紐約分會會長王曉薇在活動中提到，自分會2012年成立以來，一直透過政府實習、社會服務等多元化項目，致力於培養青少年的領導才能。她強調，新成立的青年部將為青少年提供更多承擔領導責任的機會，使他們能夠發揮自身的創意與潛力。

王曉薇進一步介紹，今年的青年領袖委員會參與學生將有機會參觀多個地點，包括法拉盛華商會、老人中心、紐約市法院、紐約州 府、市政廳大樓、醫療中心和警察學院等，這將幫助他們在了解社會的同時，發展不同的志願。她說，多年來，許多參與過這些活動的學生反映，這些經歷使他們變得更加外向和自信，更願意分享自己的意見。

另外，今年的新舉措是在70多名學生中推選小組領袖，王曉薇說，「我們一直鼓勵他們成為領導者，擁有領導技能，何不從我們的團體中開始培養這些能力呢？」她表示，此活動目的是激勵更多青年參與公共事務，積極參與並增強社區的力量。

活動現場，多位政界及社區領袖到場支持並分享了對青少年參與公共事務重要性的看法，包括州眾議員金兌錫(Ron Kim)、布朗斯汀(Edward C. Braunstein)，市議員黃敏儀、法拉盛圖書館主任曾陽、紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)及市主計長蘭德(Brad Lander)辦公室的代表等。他們一致呼籲青少年積極參與，並成為社區的新一代領導力量。