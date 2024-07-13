當義工清掃街區 曲怡文籲一起來

曲怡文和義工們清掃18大道街道。(曲怡文辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)州參議員曲怡文辦公室近期將聯手10多個華裔組織和團體，在暑假期間針對選區內的公園和街道展開一系列清掃活動，通過和義工一起身體力行，培養當地民眾對環境整潔和美化的意識；清掃活動將於7月至8月間舉行，歡迎民眾積極報名，為社區貢獻一份力量。

在11日的首次清掃活動中，曲怡文和近百名華裔青少年來到班森賀18大道 的街區展開清潔運動；曲怡文表示很欣慰看到年輕人的踴躍參與，不僅改善社區衛生，且是培養年輕一代保護生態環境的好機會，對此家長也支持孩子們將時間投入在有意義的集體活動上，相信這些行動也會激發社區民眾更愛護自己的家園。

曲怡文補充道，社區衛生工作是一項長期活動，需要官民配合才能取得成效，為了發揮最高的效率，辦公室也通過和社區組織合作，與他們的義工們一起做事；據此前宣布，今年夏季共有10多個組織參與清掃活動，包括布碌崙華人 社區聯合會、松柏之家社區服務中心、紐約親子互助會、布碌崙華人聯合會、華人策劃協會、亞裔社區中心、班森賀華人社區服務中心等，安排了大量的義工。

其中布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢指出，當日約有10多名青少年參與活動，在數小時的勞作後，華人街區煥然一新，令義工們很有成就感；他也讚賞這群義工，儘管天氣炎熱，但大家都堅持到底，過程中相互鼓勵，看了也很感動。

據悉，接下來在布碌崙華社還有三場社區清潔活動，將於7月25日(周四)在海灣公園大道(Bay Parkway)65至74街、8月8日(周四)在86街的19大道至23大道、以及8月22日(周四)在8大道50至60街間進行，時間均是下午3時45分開始；曲怡文呼籲民眾積極報名參加，只需到場即可，辦公室將提供所需的清掃工具，針對集合地點，可撥電至(718)333-0311、或直接到布碌崙Fort Hamilton Parkway 6605號的辦公室查詢。