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州市府挹注420萬 資助青少年團隊運動

記者范航瑜╱紐約報導
位於法拉盛的社區組織Victory United Inc獲得州市府撥款。據官網表示，該組織提供義工服務、學業指導和籃球訓練等輔導項目。(取自Victory United Inc官網)
位於法拉盛的社區組織Victory United Inc獲得州市府撥款。據官網表示，該組織提供義工服務、學業指導和籃球訓練等輔導項目。(取自Victory United Inc官網)

紐約市亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)12日宣布，州府將提供420萬元資金，用於資助全市青少年團隊運動項目、體育教育及運動設備升級。其中約230萬元已撥款完畢，另外190萬元將於今夏陸續發放給社區組織。

此項資助由州兒童和家庭服務辦公室(New York State Office of Children and Family Services)提供，旨在幫助青少年缺乏的社區提供團隊運動項目。這些社區包括犯罪和暴力率較高且學校表現欠佳的社區、公共住房和遊民率較高的社區，以及邊緣化或參與團隊運動障礙較高的群體，如殘疾和性少數青少年群體。

今夏的撥款將用於支持41個社區組織，其中大多數目前與市府並無合約。在這些組織中，有17個將提供女子團隊運動，五個針對自我認同為非二元性別的青少年，19個關注有特殊需要的青少年。其中，位於法拉盛的社區組織Victory United Inc入選。據官網，該組織提供義工服務、學業指導和籃球訓練等輔導項目。完整名單可參考：bit.ly/3XYoPRy

亞當斯表示，團體運動為青年在夏日提供了一個安全的空間，學習團隊合作、協作和領導力。

霍楚則說，撥款將可鼓勵更多紐約市的青少年通過參加團隊運動保持身心活躍，她期待看到更多青年放下手機，走到戶外，享受這個夏天城市所提供的一切。

霍楚本月初宣布啟動「放下手機，走向戶外」(Get Offline, Get Outside)夏季項目，免費開放全州州立公園泳池，並報銷少年兒童學游泳的來回交通費用。

青少年團隊項目也是市府「希望之夏」(Summer Of Possibility)的一部分。上月底，市長亞當斯(Eric Adams)宣布啟動紐約歷史上規模最大的夏季開放街道活動「希望之夏」，包括露天用餐、戶外運動和藝術展覽等項目，27日(周六)至8月24日(周六)每個周六免費開放。

亞當斯 霍楚 紐約市

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