台灣商會座談 精英分享回台創業經驗
紐約台灣商會及台灣青商會近日在曼哈頓中城的駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦題為「從矽谷經台灣到華爾街：一個台美人視角」的論壇，邀YouTube共同創辦人陳士駿(Steven Chen)和度雷克資本董事總經理傅冠龍(Jack Fu)，分享他們自己在美台兩地的創業經驗，並討論了在AI時代金融與科技行業的未來前景。
陳士駿表示，他在小學時代來到美國，認為體會東西方之間的文化差異並通過自己的努力去適應是一種寶貴的人生經驗。而他的兩個孩子都生長在加州，但他也希望孩子能像他當年一樣，在適當的年齡體驗一下文化的差異，因此選擇在2018年返回台灣，並一直生活到現在。
陳士駿透露，台裔在矽谷創業群體中占有與整體人口比例「高到不相稱」的重要地位，所以「為什麼我們不回台灣去創業呢？」而在新冠疫情期間，就真的有很多台裔創業者因為良好的防疫措施而回到了台灣。
傅冠龍表示，他也是在疫情期間回到台灣，並成立了旨在為科技與AI方面初創公司助力的投資公司，公司團隊95%的成員都是台灣人，業務則是「一半一半」，搭建台灣的創業者與以美國為主的國際市場之間的橋梁。
經文處副處長張俊裕表示，台灣從2011至2020年間，高新科技產業的從業者增長了70%，現已超過30萬人。台灣擁有深厚的產業基礎和與美國關係密切的資本市場，對AI時代的數位科技創業者來說是一片理想的土壤，而台灣面向高技術人才推出的「就業金卡」也旨在打破移民身分障礙、吸引更多業者，以及台裔回鄉創業。陳士駿便是在美事業有成後，取得「金卡」後回到台灣繼續創業的典範。
上一則
紐約客談／讓中餐崛起 帶動華人崛起
下一則
FB留言