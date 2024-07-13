台灣商會座談 精英分享回台創業經驗

經文處主任李光章(圖中右四)與部分嘉賓合影，左四為陳士駿，右三為傅冠龍。(記者許君達╱攝影)

紐約台灣商會及台灣青商會近日在曼哈頓中城的駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦題為「從矽谷 經台灣到華爾街：一個台美人視角」的論壇，邀YouTube共同創辦人陳士駿(Steven Chen)和度雷克資本董事總經理傅冠龍(Jack Fu)，分享他們自己在美台兩地的創業經驗，並討論了在AI 時代金融與科技行業的未來前景。

陳士駿表示，他在小學時代來到美國，認為體會東西方之間的文化差異並通過自己的努力去適應是一種寶貴的人生經驗。而他的兩個孩子都生長在加州，但他也希望孩子能像他當年一樣，在適當的年齡體驗一下文化的差異，因此選擇在2018年返回台灣，並一直生活到現在。

陳士駿透露，台裔在矽谷創業群體中占有與整體人口比例「高到不相稱」的重要地位，所以「為什麼我們不回台灣去創業呢？」而在新冠疫情 期間，就真的有很多台裔創業者因為良好的防疫措施而回到了台灣。

傅冠龍表示，他也是在疫情期間回到台灣，並成立了旨在為科技與AI方面初創公司助力的投資公司，公司團隊95%的成員都是台灣人，業務則是「一半一半」，搭建台灣的創業者與以美國為主的國際市場之間的橋梁。