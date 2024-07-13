我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

台灣商會座談 精英分享回台創業經驗

記者許君達╱紐約報導
經文處主任李光章(圖中右四)與部分嘉賓合影，左四為陳士駿，右三為傅冠龍。(記者許君達╱攝影)
經文處主任李光章(圖中右四)與部分嘉賓合影，左四為陳士駿，右三為傅冠龍。(記者許君達╱攝影)

紐約台灣商會及台灣青商會近日在曼哈頓中城的駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦題為「從矽谷經台灣到華爾街：一個台美人視角」的論壇，邀YouTube共同創辦人陳士駿(Steven Chen)和度雷克資本董事總經理傅冠龍(Jack Fu)，分享他們自己在美台兩地的創業經驗，並討論了在AI時代金融與科技行業的未來前景。

陳士駿表示，他在小學時代來到美國，認為體會東西方之間的文化差異並通過自己的努力去適應是一種寶貴的人生經驗。而他的兩個孩子都生長在加州，但他也希望孩子能像他當年一樣，在適當的年齡體驗一下文化的差異，因此選擇在2018年返回台灣，並一直生活到現在。

陳士駿透露，台裔在矽谷創業群體中占有與整體人口比例「高到不相稱」的重要地位，所以「為什麼我們不回台灣去創業呢？」而在新冠疫情期間，就真的有很多台裔創業者因為良好的防疫措施而回到了台灣。

傅冠龍表示，他也是在疫情期間回到台灣，並成立了旨在為科技與AI方面初創公司助力的投資公司，公司團隊95%的成員都是台灣人，業務則是「一半一半」，搭建台灣的創業者與以美國為主的國際市場之間的橋梁。

經文處副處長張俊裕表示，台灣從2011至2020年間，高新科技產業的從業者增長了70%，現已超過30萬人。台灣擁有深厚的產業基礎和與美國關係密切的資本市場，對AI時代的數位科技創業者來說是一片理想的土壤，而台灣面向高技術人才推出的「就業金卡」也旨在打破移民身分障礙、吸引更多業者，以及台裔回鄉創業。陳士駿便是在美事業有成後，取得「金卡」後回到台灣繼續創業的典範。

紐約台灣商會與台灣青商會在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦論壇，邀知名台裔美國科技創...
紐約台灣商會與台灣青商會在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦論壇，邀知名台裔美國科技創業者與金融業者與談。(記者許君達╱攝影)

AI 疫情 矽谷

上一則

紐約客談／讓中餐崛起 帶動華人崛起

下一則

醫學常識及福利講座 7/14紐約華埠開講

延伸閱讀

北加州工商會拜訪世報

北加州工商會拜訪世報
財經簡訊

財經簡訊
U18中華女壘隊 亞城練習賽至7/18 歡迎觀賽

U18中華女壘隊 亞城練習賽至7/18 歡迎觀賽
華埠百年商會現代化 青年領袖崛起

華埠百年商會現代化 青年領袖崛起

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷