外賣郎最低時薪生效後 外賣費用上漲58%
紐約州高等法院早前裁定互聯網外送平台需實施外賣郎最低薪資標準，令紐約成為全國首個確保外賣郎享有保證工資的主要城市；儘管如此，有城市機構統計發現，新法導致Uber Eats和DoorDash等平台的費用有上升超過50%，同時外賣郎的總體收入增加、小費減少。
三年前市議會提案，要求Grubhub、DoorDash和UberEats等外賣配送平台為外賣郎提供最低時薪，但遭到平台強烈反對、提起訴訟。上月州法院做出裁決，駁回所有上訴，要求外送平台為旗下外賣郎提升時薪至17.96元，並在2025年漲至19.96元。
為此，多個外送軟件的紐約地區版本已做出相應改動，以因應新法。根據最新統計，自2023年底最低工資法生效以來，市民支付的食物配送費用增加超50%，表明餐館配送服務將不斷增加的成本轉移至顧客方。2024年第一季度，通過平台叫餐的用戶所支付平均配送費為2010萬元，比一年前增加58%。相比之下，同期餐館所支付費用增加了13%。
該報告由市消費者和工人保護局(DCWP)於11日發布，其顯示外賣郎的整體收入有所增長，同時小費大幅下降。當中，工資上漲至平均每小時19.26元，比最低工資法案生效前一年增加了64%；與此同時，小費收入下降了60%。
紀錄顯示，DoorDash和UberEats等平台都在去年最低工資生效後，通過提高服務費和調整小費界面以應對影響。同時，平台方還調整了各自的排班系統，以限制同一時間工作的外賣郎數量。
報告還發現，第一季度的食品配送承包商數量比去年同期減少了9%。Uber Eats、Grubhub和DoorDash也指出，這一下降證明最低工資的模式並未奏效。
Uber Eats發言人說，平台比法規生效前減少了1萬2000位外賣郎，導致其需要比法規變更前每小時多完成80%訂單。DoorDash代表也表示，新規使顧客成本增加，從而減少了訂單量和外賣郎的收入機會。
以華人為主的「國際外賣工聯盟」(IADW)主席聶大川說，基本薪資調整導致外賣郎失去本身應得的小費收入，且存在愈發多顧客在訂單完成後忘記添加小費，導致外賣郎收入減少。
根據DCWP數據，今年前三個月，外賣郎每周完成大約280萬次配送，比去年同期增長了8%。
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