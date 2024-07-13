外賣郎最低時薪生效後 外賣費用上漲58%

外賣郎最低時薪生效後，多個平台的外賣費用上漲58%。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州 高等法院早前裁定互聯網外送平台需實施外賣郎最低薪資標準，令紐約成為全國首個確保外賣郎享有保證工資的主要城市；儘管如此，有城市機構統計發現，新法導致Uber Eats和DoorDash等平台的費用有上升超過50%，同時外賣郎的總體收入增加、小費減少。

三年前市議會提案，要求Grubhub、DoorDash和UberEats等外賣配送平台為外賣郎提供最低時薪 ，但遭到平台強烈反對、提起訴訟。上月州法院做出裁決，駁回所有上訴，要求外送平台為旗下外賣郎提升時薪至17.96元，並在2025年漲至19.96元。

為此，多個外送軟件的紐約地區版本已做出相應改動，以因應新法。根據最新統計，自2023年底最低工資法生效以來，市民支付的食物配送費用增加超50%，表明餐館配送服務將不斷增加的成本轉移至顧客方。2024年第一季度，通過平台叫餐的用戶所支付平均配送費為2010萬元，比一年前增加58%。相比之下，同期餐館所支付費用增加了13%。

該報告由市消費者和工人保護局(DCWP)於11日發布，其顯示外賣郎的整體收入有所增長，同時小費大幅下降。當中，工資上漲至平均每小時19.26元，比最低工資法案生效前一年增加了64%；與此同時，小費收入下降了60%。

紀錄顯示，DoorDash和UberEats等平台都在去年最低工資生效後，通過提高服務費和調整小費界面以應對影響。同時，平台方還調整了各自的排班系統，以限制同一時間工作的外賣郎數量。

報告還發現，第一季度的食品配送承包商數量比去年同期減少了9%。Uber Eats、Grubhub和DoorDash也指出，這一下降證明最低工資的模式並未奏效。

Uber Eats發言人說，平台比法規生效前減少了1萬2000位外賣郎，導致其需要比法規變更前每小時多完成80%訂單。DoorDash代表也表示，新規使顧客成本增加，從而減少了訂單量和外賣郎的收入機會。

以華人 為主的「國際外賣工聯盟」(IADW)主席聶大川說，基本薪資調整導致外賣郎失去本身應得的小費收入，且存在愈發多顧客在訂單完成後忘記添加小費，導致外賣郎收入減少。

根據DCWP數據，今年前三個月，外賣郎每周完成大約280萬次配送，比去年同期增長了8%。