飄香一甲子 華埠鳳凰餅家將熄燈

在華埠經營一甲子的鳳凰餅家，將於月底結業。(記者劉梓祁╱攝影)

隨著疫情 結束、世代更迭，「告別」似乎成為曼哈頓華埠 最常被提起的詞語之一，不僅書店關門、茶莊歇業、餐車退休；華埠作為華人 移民早期聚居中心，以傳統美食文化為人熟知，不過許多老店業者進入退休或更替階段，如今在勿街(Mott St.)上經營一甲子的老牌餅屋「鳳凰餅家」，將於本月底告別社區。

據了解，位於勿街41號的「鳳凰餅家」將結束營業，該店店員證實，本月31日後店鋪將熄燈。作為華埠內歷史最悠久的老牌餅屋之一，該消息令大量居民感到傷感和唏噓。

根據居民憶述和歷史紀錄，鳳凰餅家於1961年在華埠勿街30號開業經營，第一任店主來自香港，多年來均以售賣傳統的粵港式傳統糕點為主，包括但不限於月餅、核桃酥、老婆餅、白糖糕和葉絲糕等。在首任店主經營30餘年後，現任店主將店面搬至現址。

多位年長居民回憶說，該店為許多華人移民的兒時記憶，並陪伴許多人成長，每逢節日或重要場合，鳳凰餅家總能看到絡繹不絕的顧客，且有許多來自外州的華人專程前來購買。對於很多老一輩的華人來說，這裡不只是一個餅家，更像是找尋家鄉味道的地點。

搬至現址後，餅家曾在店內設有少許座位，但在新冠疫情後被移除。許多居民感嘆，鳳凰餅家閉店令社區內售賣傳統糕點的商家所剩無幾，老牌餅屋則僅剩位於勿街161號的「蓮香餅家」等幾家。有人說，如鳳凰餅家般製作和售賣傳統中式禮餅的店鋪不斷減少，但獨特手藝和文化傳承很難再找到替代，只得尊重「市場規律」。

還有光顧餅家38年的顧客說，在上世紀華埠製衣行業興盛時期，許多衣廠工人會在工作之餘結伴前往鳳凰餅家喝咖啡和吃點心，同時華埠的餅家數量也開始快速增加。儘管鳳凰餅家店主希望低調處理閉店事宜，但其也表示店主因為操勞數十年後決定退休。

疫情期間，曾有社區組織為鳳凰餅家發起為籌款活動，希望幫助老牌餅屋維持運營。知情人表示，在餅家退場後，新商家的入駐事宜已敲定。