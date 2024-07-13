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公園性侵案震驚社區 民代促強化安全

記者高雲兒／紐約報導
鑑於凱辛納公園最近發生的13歲女孩遭性侵事件，市議員黃敏儀12日集結地方政府官員與市級機構代表，共同探討強化公園安全的策略。(黃敏儀辦公室提供)
鑑於凱辛納公園最近發生的13歲女孩遭性侵事件，市議員黃敏儀12日集結地方政府官員與市級機構代表，共同探討強化公園安全的策略。(黃敏儀辦公室提供)

鑑於皇后區法拉盛的凱辛納公園最近發生的13歲女孩遭性侵案，市議員黃敏儀12日與地方政府官員與市級機構代表，共同探討強化公園安全策略。會議討論的措施包括增加警察巡邏、公園周圍增加更多監控攝像頭、以及在偏僻小徑設置緊急呼叫按鈕等。

黃敏儀表示，凱辛納公園長期以來一直是暴力犯罪的溫床。(記者高雲兒／攝影)
黃敏儀表示，凱辛納公園長期以來一直是暴力犯罪的溫床。(記者高雲兒／攝影)

黃敏儀表示，最近發生的性侵案凸顯了採取行動的緊迫性，但事實上，凱辛納公園長期以來一直是暴力犯罪的溫床，「現在是時候找到解決這一問題的方法了」。

她補充，雖然在公園增設額外攝像頭未必能防止犯罪發生，但可能會加快逮捕速度，減少社區因擔心攻擊者再次行動而產生的不必要焦慮。

州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)以及金兌錫(Ron Kim)表示，凱辛納公園作為社區的熱門休閒場所，不幸地也成為了多年來許多犯罪事件的現場，這次的性侵事件再次證明了市府需要優先改善這些區域安全的必要性。國會眾議員孟昭文呼籲市府將關鍵的安全改進作為優先事項，防止潛在犯罪。

黃敏儀在會後聯合眾官員向市長亞當斯提交了一份概述社區擔憂和相應安全措施的信函。(...
黃敏儀在會後聯合眾官員向市長亞當斯提交了一份概述社區擔憂和相應安全措施的信函。(黃敏儀辦公室提供)

會後，黃敏儀及以上四名官員向市長亞當斯(Eric Adams)提交了一份概述社區擔憂和相應安全措施的信函，並約定將持續與社區進行對話，確保這些措施能夠迅速且有效地實施。

這一系列安全措施包括增加市警109分局警力，尤其是需要雙語警官，並考慮為該分局配備兩輛警車以增強巡邏效率。同時，她建議紐約市警局增強公園內的監控，包括安裝更多警方攝像頭；此外，黃敏儀也敦促市公園局正在進行的兩個項目盡速完成，包括短期內在146街和寇頓街(Colden St.)之間的路徑安裝照明系統，長期則著手提升東皇后區綠道，特別是公園內部，以改善環境並阻止犯罪。

參與會議的還有北皇后區署長巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)、109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)、市公園局運營總監斯帕拉西奧(Phil Sparacio)等。

皇后區 眾議員 暴力犯罪

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