從杭州菜外婆家進駐紐約，到鼎泰豐在紐約開出東岸首家分店，再到法拉盛黃金商場(Golden Mall)擴展至曼哈頓，都標誌著中餐在美國影響力的不斷擴大。30餘年間，黃金商場的幾家小攤，逐漸走出商場，成為「西安名吃」和「川山甲」等一系列知名餐廳。如今，中餐館 遍布紐約，涵蓋了各種菜系和價位，成為華人 和外族裔食客的心頭好。

在美國乃至全球範圍內，中餐無疑是最受青睞的中華文化代表。從粵式點心和早茶，到標準化生產的冷凍水餃，再到年輕人鍾愛的奶茶甜品，中餐不再是框在一個族裔範圍之內的異域飲食，而是成了全民認可和喜愛的珍饈，以至於許多外國人儘管從未踏足中國，但都對「小籠包」、「麻辣」這些詞耳熟能詳。

中餐在美國的普及並非一朝一夕之功，背後是華人社區不斷壯大和華人地位不斷提升的成果。早年來美的華人，每每思念家鄉味道，都苦於找不到正宗的中餐館，只能在炒麵和甜酸雞一類的美式中餐中尋找一時慰藉。然而隨著華人社區的擴張，各類中餐廳如雨後春筍般湧現，滿足了華人的味蕾。隨著網購和冷鏈運輸的發展，許多原本難覓的家鄉食材也逐漸走上了華人的餐桌。各類社媒平台上，更是愈來愈多博主開始分享中餐食譜 和製作過程。

中餐在美國的影響力已遠超出美食本身。它是鄉愁的寄託，更是華人力量和影響力的象徵。隨著黃金商場新店開業，中餐的魅力和影響力勢必將在美國繼續擴大。每一口酸甜苦辣的背後，都是華人書寫的奮鬥史。而中餐的崛起，勢必也將推動華人社區的進一步壯大。