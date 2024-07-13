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市警局法拉盛辦快樂兒童節 宣導安全意識

記者尤昱程／紐約報導
紐約市警社區事務處與社區外展分部，近日在凱辛納公園旁舉辦快樂兒童節。(記者尤昱程／攝影)
紐約市警社區事務處與社區外展分部，近日在凱辛納公園旁舉辦快樂兒童節。(記者尤昱程／攝影)

皇后區法拉盛近來重大案件頻傳，紐約市警社區事務處(Community Affairs Bureau)與社區外展分部(Community Outreach Division)近日在凱辛納公園旁舉辦快樂兒童節，出動一輛獨特的市警電玩卡車(NYPD Game Truck)，教育兒童擁有正確的自身安全意識，同時拉近警民距離。

警員教導孩童攀岩。(記者尤昱程／攝影)
警員教導孩童攀岩。(記者尤昱程／攝影)

頂著炙熱的太陽，甫晉升為一星副警司(Deputy Chief)的佩里(Victoria Perry)，在活動一開始就到場支持，她表示，與社區增進更多連結會帶來和平與團結。此外，她也對凱辛納公園性侵案發表看法，她說，當發生這種事情時，所有警員都非常重視，將會跟進並採取必要的措施。

而當被問及華人社區期盼在公園內加裝更多監視器時，佩里則說，增設監視器這件事不會直接由市警局來做，「但作為警察局，我們會盡一切努力來支持和保護我們服務的居民。」

出席活動的還有預防犯罪部門指揮官帕拉索斯(Spiro Papavlasopoulos)，他表示，活動想強調兒童安全，確保孩子們知道基本資訊，比如他們的電話號碼和家庭住址，以及不要輕易跟陌生人走。

帕拉索斯也提及近來社區裡，針對老年人金融詐騙事件頻傳，他說，這一直是一個問題，這些罪犯透過短信或電話要求民眾提供個人信息，希望民眾多加警惕，不要把自己的信息透露給任何人，特別是通過電話。

紐約市警社區事務處與前來支持的警察高層合影。(記者尤昱程／攝影)
紐約市警社區事務處與前來支持的警察高層合影。(記者尤昱程／攝影)

據市警局介紹，活動當天有30多個攤位，出動近百位警員，以及13輛警車封街，前來參加活動的家長小孩則超過500位。帶著8歲小孩前來活動的李女士表示，近來法拉盛治安差，令她與周遭友人當相當擔憂，但她相信狀況會慢慢好轉。

她說，前陣子發生的凱辛納公園強暴案，讓周遭的媽媽都相當擔心，因為一群小孩子經常在這個公園玩，真的很擔心。「不過警察也在盡力保護治安，所以我還是相信這邊的社區治安會好起來的」。

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