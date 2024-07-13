華埠商改區 周末免費發放「煙霧警報器」

夏季火災高發，華埠商業改進區每周末在華埠社區內免費發放煙霧警報器。(記者許君達／攝影)

隨著盛夏季節到來，曼哈頓 部分老舊公寓樓的火災風險增加，為此華埠 商業改進區(Chinatown BID)宣布近期開始在社區內免費為居民發放煙霧警報器，必要時能夠挽救性命；警報器發放不限民眾的居住地址、不限族群，有需要的人僅需簡單註冊信息便可領取。

華埠商改區 辦公室主任梁林興介紹，煙霧警報器是及時發現火災的重要工具，紐約市規定所有物業都必須有此設備；但在華埠的一些老舊樓宇中，住戶家中的警報器因損壞、電池耗盡等原因無法正常工作，部分房東也沒有盡到更換的責任。

商改區行政總監陳作舟表示，如今鋰電池火災頻發，華埠所在的曼哈頓下城又是重災區之一，僅去年6月發生在華埠麥地臣街(Madison St)的一場火災，就奪取了四條生命，占了當年全市因鋰電池火災死亡人數的四分之一；他指出，麥地臣街的致命大火正是發生在夜間居民熟睡之時，而煙霧警報器更是在夜間發生的火災有非常關鍵的警示作用，危急時刻能夠救命。

陳作舟表示，「救命不分地域」，警報器發放不限居民的住址和族群；此外，本次發放的警報器電池可持續供電十年，自行安裝也較為簡便，歡迎家中火災報警裝置無法使用的居民前往領取。

發放活動每周末上午11時至下午3時進行，周六發放地點位於科西街(Forsyth St)、周日位於披露街(Pell St)，居民僅需登記身分和住址信息即可免費領取，數量有限、先到先得，但如遇惡劣天氣將自動取消；為保障個人隱私，地址登記僅標明物業所在的位置即可，無需提供詳細單元門牌號。