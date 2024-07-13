3中學推反仇恨課程 或將擴展至其他公校

反仇恨實驗性課程由代表布碌崙高地的市議員萊斯勒與當地社區領袖共同設計。(市議會提供)

隨著全市仇恨犯罪 率近幾年的上升，布碌崙 (布魯克林)市議員決定通過教育當地學生，讓他們了解歷史來達到遏止針對猶太 主義的暴力行為、掃除偏見的目標；上一學年，一項旨在實現這一目標的實驗性新課程在當地三所中學推出，並希望最終能在紐約市五大區公校全面推行。

這一課程目前包含四場研討會，由代表布碌崙高地(Brooklyn Heights)的市議員萊斯勒(Lincoln Restler)與當地社區領袖共同設計，已在威廉斯堡(Williamsburg)和貝德福(Bedford-Stuyvesant)這兩個大型猶太社區啟動。

根據市警數據，從2020年至2023年，全市的仇恨犯罪率激增152%以上，今年至7月，全市共收到330起仇恨犯罪的報案，相比去年同期增長了11.9%；對比這些數據，針對猶太主義的仇恨犯罪上升幅度更大，去年紐約市至少發生了325起反猶事件，相比2020年增長了180%，這樣的變化幅度也是與去年十月再度爆發的以巴衝突有直接關聯。

萊斯勒表示，在與警方和社區領袖的交談中，他發現許多涉及仇恨犯罪的是年輕人；而根據警方的最新數據，在2024年第一季度因反猶主義被捕的33人中，有六名為青少年，其中包括在威廉斯堡被捕的五名15歲少年，及一名因涉嫌在貝德福襲擊兩名猶太兒童被捕的12歲男孩。

據悉，該設計課程的第一個版本名為「打擊我們社區中的仇恨暴力和反猶太主義」，由輔導員在前三節課程中講解有關歷史、持續存在的壓迫和形成仇恨的體系，也包括識別和制止偏見及霸凌；最後一節課則由當地領袖指導小組討論，探究這些內容如何對現實生活產生影響。

雖反猶主義在近一年中水漲船高，但因新冠疫情而被激發的反亞裔主義也尚未平息；如若此課程能推廣至全市範圍的學校，華人民眾提出還需在課程中加入消除對各少數族裔偏見的內容，才能真正促進平等與多元包容。