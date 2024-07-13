我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

3中學推反仇恨課程 或將擴展至其他公校

特約記者曹馨元 / 紐約報導
反仇恨實驗性課程由代表布碌崙高地的市議員萊斯勒與當地社區領袖共同設計。(市議會提供)
反仇恨實驗性課程由代表布碌崙高地的市議員萊斯勒與當地社區領袖共同設計。(市議會提供)

隨著全市仇恨犯罪率近幾年的上升，布碌崙(布魯克林)市議員決定通過教育當地學生，讓他們了解歷史來達到遏止針對猶太主義的暴力行為、掃除偏見的目標；上一學年，一項旨在實現這一目標的實驗性新課程在當地三所中學推出，並希望最終能在紐約市五大區公校全面推行。

這一課程目前包含四場研討會，由代表布碌崙高地(Brooklyn Heights)的市議員萊斯勒(Lincoln Restler)與當地社區領袖共同設計，已在威廉斯堡(Williamsburg)和貝德福(Bedford-Stuyvesant)這兩個大型猶太社區啟動。

根據市警數據，從2020年至2023年，全市的仇恨犯罪率激增152%以上，今年至7月，全市共收到330起仇恨犯罪的報案，相比去年同期增長了11.9%；對比這些數據，針對猶太主義的仇恨犯罪上升幅度更大，去年紐約市至少發生了325起反猶事件，相比2020年增長了180%，這樣的變化幅度也是與去年十月再度爆發的以巴衝突有直接關聯。

萊斯勒表示，在與警方和社區領袖的交談中，他發現許多涉及仇恨犯罪的是年輕人；而根據警方的最新數據，在2024年第一季度因反猶主義被捕的33人中，有六名為青少年，其中包括在威廉斯堡被捕的五名15歲少年，及一名因涉嫌在貝德福襲擊兩名猶太兒童被捕的12歲男孩。

據悉，該設計課程的第一個版本名為「打擊我們社區中的仇恨暴力和反猶太主義」，由輔導員在前三節課程中講解有關歷史、持續存在的壓迫和形成仇恨的體系，也包括識別和制止偏見及霸凌；最後一節課則由當地領袖指導小組討論，探究這些內容如何對現實生活產生影響。

雖反猶主義在近一年中水漲船高，但因新冠疫情而被激發的反亞裔主義也尚未平息；如若此課程能推廣至全市範圍的學校，華人民眾提出還需在課程中加入消除對各少數族裔偏見的內容，才能真正促進平等與多元包容。

猶太 仇恨犯罪 布碌崙

上一則

麥當勞與當紅日本動漫JUJUTSU KAISEN（咒術迴戰）攜手合作推出全新應用程式專屬特級香蒜醬

下一則

州市府挹注420萬 資助青少年團隊運動

延伸閱讀

假冒市府收停車罰款盜個資 布碌崙地檢查封11網站

假冒市府收停車罰款盜個資 布碌崙地檢查封11網站
布碌崙大橋公園 免費露天電影節回歸

布碌崙大橋公園 免費露天電影節回歸
布碌崙多間圖書館 恢復1周7天服務

布碌崙多間圖書館 恢復1周7天服務
MLB／菜鳥萊斯調4棒慘吞3K 布恩押錯還好洋基險勝光芒

MLB／菜鳥萊斯調4棒慘吞3K 布恩押錯還好洋基險勝光芒

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷