3中學推反仇恨課程 或將擴展至其他公校
隨著全市仇恨犯罪率近幾年的上升，布碌崙(布魯克林)市議員決定通過教育當地學生，讓他們了解歷史來達到遏止針對猶太主義的暴力行為、掃除偏見的目標；上一學年，一項旨在實現這一目標的實驗性新課程在當地三所中學推出，並希望最終能在紐約市五大區公校全面推行。
這一課程目前包含四場研討會，由代表布碌崙高地(Brooklyn Heights)的市議員萊斯勒(Lincoln Restler)與當地社區領袖共同設計，已在威廉斯堡(Williamsburg)和貝德福(Bedford-Stuyvesant)這兩個大型猶太社區啟動。
根據市警數據，從2020年至2023年，全市的仇恨犯罪率激增152%以上，今年至7月，全市共收到330起仇恨犯罪的報案，相比去年同期增長了11.9%；對比這些數據，針對猶太主義的仇恨犯罪上升幅度更大，去年紐約市至少發生了325起反猶事件，相比2020年增長了180%，這樣的變化幅度也是與去年十月再度爆發的以巴衝突有直接關聯。
萊斯勒表示，在與警方和社區領袖的交談中，他發現許多涉及仇恨犯罪的是年輕人；而根據警方的最新數據，在2024年第一季度因反猶主義被捕的33人中，有六名為青少年，其中包括在威廉斯堡被捕的五名15歲少年，及一名因涉嫌在貝德福襲擊兩名猶太兒童被捕的12歲男孩。
據悉，該設計課程的第一個版本名為「打擊我們社區中的仇恨暴力和反猶太主義」，由輔導員在前三節課程中講解有關歷史、持續存在的壓迫和形成仇恨的體系，也包括識別和制止偏見及霸凌；最後一節課則由當地領袖指導小組討論，探究這些內容如何對現實生活產生影響。
雖反猶主義在近一年中水漲船高，但因新冠疫情而被激發的反亞裔主義也尚未平息；如若此課程能推廣至全市範圍的學校，華人民眾提出還需在課程中加入消除對各少數族裔偏見的內容，才能真正促進平等與多元包容。
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