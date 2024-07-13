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醫學常識及福利講座 7/14紐約華埠開講

記者劉梓祁／紐約報導
醫學常識及福利講座將於7月14日在華埠登場。(記者劉梓祁／攝影)
醫學常識及福利講座將於7月14日在華埠登場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠射擊技術研究會(PCGC)日前在曼哈頓華埠召開新聞發布會，宣布將於本月14日(周日)舉辦第19屆醫學常識和福利講座，邀請醫學專家及醫療機構，向華人社區宣導健康常識和健保福利，內容涵蓋膳食營養、保險福利和疾病預防等方面，呼籲感興趣的民眾積極參與。

射擊技術研究會會長蔡韋儀表示，此活動在華人社區已有多年歷史，每年吸引眾多社區成員踴躍出席；蔡韋儀進一步指出，此次活動將邀請多位醫師及健保企業參與，為民眾宣講健康知識，並針對華人群體的特定需求、常見健康問題深入討論。

活動當日將邀請前社會福利專員黃玉霞、華裔西醫金物華、趙在中、伍若輝、營養師劉曉艶和長老會下城醫院醫務關係總監黎翠文等人，為到場民眾提供老人醫療保險福利、乙型肝炎、飲食與營養、關節痛起因和保健需知等專業資訊。

當日出席發布會的還有射擊技術研究會理事長曾偉康、董事鄧遐勳和紐約台山寧陽會館主席伍健平、美東聯成公所主席梁漢本等人。

主辦方表示，活動時間為14日(周日)中午12時至下午4時，地點為紐約中華公所大禮堂，地址為勿街(Mott St)62號，活動免費、無需預約；活動現場還將設有免費血壓、血糖和眼部檢查，具體時間是下午1時30分至下午3時30分，名額有限、先到先得。

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