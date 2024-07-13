我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

挖掘在地小吃 第3屆法拉盛美食團活動登場

記者尤昱程／紐約報導
法拉盛商改區去年美食團活動的照片。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛商改區去年美食團活動的照片。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區法拉盛美食團活動(Flushing Food Tour)連續兩年取得成功，並受到遊客的熱烈歡迎後，法拉盛商業改進區(Flushing BID)近日宣布，今年的第三屆美食團活動將在7月至8月間展開，帶領民眾進行兩小時的法拉盛美食導覽，品嘗當地七家餐飲店的美食與飲品，以進一步推廣法拉盛地區的美食文化和多樣性。

美食活動團已連續舉辦兩年，成功吸引多家美食商家的參與，為居民和遊客帶來多場美食盛宴，好評如潮；因此法拉盛商改區在今年繼續推出第三屆活動，且迎來了與不同美食商家的合作，包括富源腸粉店、玩茶(Partea NYC)、Mochiido甜品店、Yasubee拉麵店、新木蘭等餐飲店，參與者將可品嘗新鮮手工製作或受歡迎的台灣奶油餅。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，之所以繼續舉辦這個活動，是因為法拉盛雖以美食聞名，但很多沒來過這裡的人其實不知道怎麼在這裡探索美食；他說，希望通過這個活動，讓更多人認識、了解和品嘗這裡的美食。

余鈿崧說，法拉盛周遭地區漸漸崛起，例如小頸(Little Neck)等社區的發展，讓人們不需要開車來到法拉盛，對當地企業來說是很大的挑戰，如果不嘗試吸引更多的新客源，法拉盛的經濟將會受到影響；而通過這種類型的合作，將提供商家推廣自己美食的機會，達到雙贏。

2024年法拉盛美食之旅美食團將在今日(13日)、27日(周六)、8月3日(周六)、8月10日(周六)舉辦，報名費為25元，所有參與者都將收到一個法拉盛商業改進區的帆布袋、以及一份法拉盛美食之旅手冊，更多商改區活動資訊可見官網http://www.flushingbid.com。

法拉盛 商改區 皇后區

上一則

華埠商改區 周末免費發放「煙霧警報器」

下一則

紐約APAPA成立青年領袖委員會

延伸閱讀

東北同鄉會燒烤活動

東北同鄉會燒烤活動
角聲周二資源日 提供各類免費服務

角聲周二資源日 提供各類免費服務
法拉盛7旬華婦無故被推撞車 亞裔嫌穿MTA背心

法拉盛7旬華婦無故被推撞車 亞裔嫌穿MTA背心
梅蘭芳誕辰130年紀念表演 27日法拉盛演出

梅蘭芳誕辰130年紀念表演 27日法拉盛演出

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷