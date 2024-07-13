挖掘在地小吃 第3屆法拉盛美食團活動登場

法拉盛商改區去年美食團活動的照片。(記者劉梓祁／攝影)

繼皇后區 的法拉盛 美食團活動(Flushing Food Tour)連續兩年取得成功，並受到遊客的熱烈歡迎後，法拉盛商業改進區(Flushing BID)近日宣布，今年的第三屆美食團活動將在7月至8月間展開，帶領民眾進行兩小時的法拉盛美食導覽，品嘗當地七家餐飲店的美食與飲品，以進一步推廣法拉盛地區的美食文化和多樣性。

美食活動團已連續舉辦兩年，成功吸引多家美食商家的參與，為居民和遊客帶來多場美食盛宴，好評如潮；因此法拉盛商改區 在今年繼續推出第三屆活動，且迎來了與不同美食商家的合作，包括富源腸粉店、玩茶(Partea NYC)、Mochiido甜品店、Yasubee拉麵店、新木蘭等餐飲店，參與者將可品嘗新鮮手工製作或受歡迎的台灣奶油餅。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，之所以繼續舉辦這個活動，是因為法拉盛雖以美食聞名，但很多沒來過這裡的人其實不知道怎麼在這裡探索美食；他說，希望通過這個活動，讓更多人認識、了解和品嘗這裡的美食。

余鈿崧說，法拉盛周遭地區漸漸崛起，例如小頸(Little Neck)等社區的發展，讓人們不需要開車來到法拉盛，對當地企業來說是很大的挑戰，如果不嘗試吸引更多的新客源，法拉盛的經濟將會受到影響；而通過這種類型的合作，將提供商家推廣自己美食的機會，達到雙贏。

2024年法拉盛美食之旅美食團將在今日(13日)、27日(周六)、8月3日(周六)、8月10日(周六)舉辦，報名費為25元，所有參與者都將收到一個法拉盛商業改進區的帆布袋、以及一份法拉盛美食之旅手冊，更多商改區活動資訊可見官網http://www.flushingbid.com。