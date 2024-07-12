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最低工資實施後 外賣郎漲薪64%

記者和釗宇╱紐約報導
市府報告顯示，全市第三方外賣郎的平均時薪今年第一季已經升至19.26元，比一年前的11.72元提升64%。(記者和釗宇╱攝影)
市府報告顯示，全市第三方外賣郎的平均時薪今年第一季已經升至19.26元，比一年前的11.72元提升64%。(記者和釗宇╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)和市消費者和工人保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)11日公布首份外賣郎工資季度報告，顯示包括小費在內，全市為第三方平台工作的外賣郎，其平均時薪今年第一季已經升至19.26元，比一年前的11.72元提升64%，且民眾通過第三方點餐平台點外賣的次數也有所增加。

根據報告，19.26元的平均時薪包括第三方應用程序支付的16.95美元，這一數字同比增加188%，以及小費支付的2.31元，同比卻下降60%；報告指出，小費的減少主要是由於一些應用程序更改了界面，使消費者更難支付小費。

同時，全市所有外賣郎的每周收入累計為2830萬元，同比增加42%，對於每周工作20小時的外賣郎來說，這意味著每年至少增加1萬2000元的收入。

此外，外賣郎等待訂單的時間也比一年前減少了39%，用於送餐的時間增加了15%，這表明應用程序更好地利用了工人的時間；報告顯示，2024年第一季，外賣郎每小時平均完成1.89單送餐，比2023年第一季的每小時1.51單，增加了25%。

此外在外賣郎工資顯著提高的同時，時薪增加對餐飲行業的影響微乎其微，且平台外賣點餐的需求依然強勁，根據報告，平台送餐數量增加了8%，從2023年第一季的256萬次增加到今年第一季的277萬次；消費者的平均總成本則從2023年第一季的38.35元增加到今年第一季的39.11元，僅增加了0.76元，應用程序的每單送餐費用平均提高了2.30元，但平均小費金額減少了2.64元。

紐約市是全美首個為第三方平台外賣郎設置最低時薪的城市，去年12月實施的第一步，將外賣郎時薪調漲至17.96元，今年4月1日則再漲至19.96元以上；亞當斯說，當外賣郎成功時，紐約市也會成功，「我們正通過增加外賣郎收入來直接應對紐約市的可負擔危機，同時支持日益增長的餐飲經濟。」

紐約市 亞當斯 最低時薪

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