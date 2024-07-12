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長島村莊停車標誌收罰款 引爭議

記者高雲兒╱紐約報導
在吳先生被罰款的Emerson Drive與Byron Lane交叉路口，攝像頭安裝的柱子上有一個紅色標誌警告道。(取自谷歌地圖)
在吳先生被罰款的Emerson Drive與Byron Lane交叉路口，攝像頭安裝的柱子上有一個紅色標誌警告道。(取自谷歌地圖)

華裔居民吳先生最近從長島的一個村莊收到了交通罰單，引發了一個村公所是否具有交通執法權的探討；當地民代對此觀點不一，支持罰單計畫的議員目前已提出相關提案，以消除爭議。

給吳先生開罰單的是馬鞍岩村(Village of Saddle Rock)村公所，根據資料，該村從2022年夏天開始簽發60元的停車標誌罰單；村公所工作人員在接受採訪時指出，村子的入口處都裝有攝像機，部分也寫著「停車標誌由攝像頭監控」，在吳先生被開罰單的Emerson Drive與Byron Lane交叉路口，攝像頭安裝在一個柱子上，有一個紅色標誌警告道，「篡改攝像頭罰款2500元」。

早在吳先生之前，去年就有當地居民對此表示不滿，因與那些設置在紅燈處的交通監控系統不同的是，目前沒有州法律允許在停車標誌處使用攝像頭執法。

馬鞍岩村市長萊維(Dan Levy)曾表示，此舉是出於對當地交通安全的擔憂，村莊在2022年投票決定在停車標誌附近安裝攝像頭，並選擇了大頸公司「為孩子停下」(Stop For Kids)來運營；這也是吳先生收到罰單後，需在StopForKids.com，而非政府設立的網站繳納罰金的原因。

州眾議會交通委員會成員迪勒(Fred Thiele)在去年表示，如果沒有州立法機構的授權，地方當局不得實施攝像頭開票程序；他解釋道，村委會依據市政家庭自治法轉而使用賦予的權力，在推行罰款計畫後，研究發現近97%的駕駛能完成三秒停車，此前只有3%的駕駛會踩剎車。

當地州眾議員斯立提(Gina Sillitti)11日則說，她自己就常經過吳先生被罰款的路口，「人們不在停車標誌處停下來，市長顯然也非常沮喪，覺得需要采取行動」；她表示，該舉措與安全有關，不是為了賺錢，她理解民眾對此可能產生的質疑，指出除華府外，幾乎沒有其他城市在停車標誌處使用攝像頭執法。至於合法性，她說州法雖未明確允許，但也未明確禁止。

為消除爭議並增強安全性，她表示，州參議員馬丁(Jack M. Martins)已在去年提出相關提案，爭取從立法的角度，將此舉措正式寫入法律中。

長島 眾議員 投票

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